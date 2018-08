Ein zuckersüßes Fest

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das erste Zuckertütenfest von Innovativ ist laut Jacqueline Krüger im vergangenen Jahr noch sehr spontan in die Wege geleitet worden, erzählt die Mitbegründerin des Vereins, der sich in der Stadt seit 18 Jahren für hilfsbedürftige Menschen einsetzt. Schon länger habe sie mit dem Gedanken gespielt, so ein Fest für Schulanfänger und Eltern zu organisieren, dann sei der Gedanke ausgesprochen und relativ kurzfristig umgesetzt worden. „Doch in diesem Jahr haben wir dann alles längerfristig geplant“, betont Jacqueline Krüger, die an diesem Tag in den Räumlichkeiten des Vereins mit anderen Kollegen vor dem Tresen Kaffee, Kuchen sowie die kleinen Schultüten in allen Größen, Farben und Formen anbietet.

Und wenn die Kinder nicht zu einer fertig verpackten Schultüte greifen mochten, dann konnten sie an den Ständen auch selbst eine basteln, dekorieren und befüllen. Tabea ist etwa schon dabei, ihrer grünen Tüte mit rosa Krepppapier noch ein paar Blumensticker zu verpassen. Auch Jette Koop, die ihr Gesicht am Stand nebenan wie ein blau-silberner Paradiesvogel hat bemalen lassen, ist mit diesem Ziel vom Mal- zum Bastelstand herübergekommen. Dass sie ihre eigene große Zuckertüte zur Einschulung bekommen hat, ist allerdings schon zwei Jahre her, wie die Siebenjährige erzählt. In ihrer Tüte vom Disneyfilm „Die Eiskönigin“ seien damals viele Süßigkeiten und ein Riesenfuchs drin gewesen. „Der konnte lustige Geräusche machen“, erinnert sie sich.

Und auch, wenn die bunten Tüten beim Fest eindeutig im Mittelpunkt standen und dekorativ überall wie Wimpel eingesetzt wurden, konnten sich die Besucher an der Spielstraße von Omar Abdul Aziz ebenso ein bisschen sportlich verausgaben. Am Stand des 45-jährigen Vereinsmitarbeiters konnten Kinder und Eltern Ringe werfen, auf Stelzen gehen oder versuchen, Bälle durch kleine Löcher in einer Wand zu werfen. Das beherrschte der 14-jährige Khadzi Dzhamaldinow schon einmal ganz gut. Übersah Omar Abdul Aziz hingegen einmal einen seiner Treffer, dann war der 14-Jährige auch gleich zur Stelle, um ihm vom Erfolg zu berichten. Für die Verpflegung vor Ort sorgte die Blaue Feldküche.