Sanierung beginnt im Spätherbst

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Voraussichtlich im Spätherbst wird mit der Sanierung des sogenannten Kanalabstieges zwischen der Ober- und der Mittelschleuse begonnen. Im Frühjahr waren in diesem Bereich schon Bäume gefällt worden. Inzwischen ist die Fläche wieder zugewuchert.

Dass es einmal einen alten Kanalabstieg gab, der den Oder-Spree-Kanal über mehrere Schleusen mit der Oder verbunden hat, dürfte den meisten nur noch anhand der Straßennamen bewusst sein. Die eigentliche Fahrrinne ist im Laufe der Zeit immer mehr zugeschüttet worden, inzwischen ist fast nur noch ein Bach übrig geblieben. Die eigentlichen Dimensionen sind im Frühjahr wieder ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit getreten. Denn auf beiden Seiten des Kanalabstieges wurden umfangreich Bäume gefällt und Sträucher entfernt.

Die Maßnahme war Vorbereitung für eine Sanierung eines gut ein Kilometer langen Teilstückes des Kanalabstieges. Dort hatte das EKO in den 1950er- und 1960er-Jahren Gichtgasschlämme entsorgt. Schon seit Jahren wird über eine Sanierung gesprochen. Nun sind die finanziellen Mittel dafür vorhanden, rund 1,7 Millionen Euro. 60 Prozent der Kosten übernimmt der Bund, den Rest das Land Brandenburg.

Nachdem im Februar und März die Fällungen durchgeführt wurden, ist auf dem Sanierungsgebiet Ruhe eingekehrt, es wuchert schon wieder zu. Spätestens im Spätherbst soll aber nun mit der eigentlichen Sanierung begonnen werden, sagt Thomas Driebusch, Sachgebietsleiter der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Landkreises. „Die Ausführungsplanung für das Projekt ist in den letzten Zügen“, so Driebusch. Es werde jetzt noch einmal geprüft, ob die Unterlagen inhaltlich ausreichend sind. „Mit der Ausführungsplanung können wir dann in die Ausschreibung gehen.“

Thomas Driebusch erklärt, dass es bei dem Projekt eine leichte zeitliche Verzögerung gegeben hat. Das liegt unter anderem daran, dass angesichts des Auftragsvolumens eine europaweite Ausschreibung für die Leistungen erforderlich geworden ist.

Die Sanierung umfasst zwei Bereiche. Zum einen sollen die Gichtgasschlämme, die in den Randbereichen lagern, mit Erde abgedeckt werden. 35 Zentimeter Material wird auf die kontaminierten Flächen geschüttet. Laut einem Sanierungsplan, den ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) in Auftrag gegeben hatte, ist das auch ausreichend. Zwar sind die Schlämme mit Schwermetallen verseucht. Thomas Driebusch hatte aber schon im Februar gesagt, als es das Projekt im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt hatte, dass die Schwermetalle gebunden seien. Es sei bisher zu keinen Ausschwemmungen gekommen. Mit der Abdeckung soll verhindert werden, dass man mit dem Abfall in direkten Kontakt kommt. Immerhin führt der Kanalabstieg direkt am Spielplatz am Inselbad und an der Skateranlage vorbei.

Darüber hinaus geht es bei der Sanierung auch darum, den Gewässerabfluss weiterhin zu gewährleisten. Unter anderem muss der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) auf eigene Kosten zwei Sandfänge errichten.

Verwunderung gab es bei vielen, dass die gefällten Bäume teilweise entlang des Kanalabstieges liegengelassen wurden. Das sei mit Absicht so gemacht worden, erklärt Thomas Driebusch. Das sei eine Art Baustellensicherung, damit niemand unbefugt in den Gefahrenbereich gelangt. Wenn die Sanierung beginnt, dann verschwinden auch die Bäume. Dann müssen unter anderem auch noch die Wurzeln der Gehölze aus dem Boden entfernt werden.