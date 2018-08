Jugendgruppe für eine Woche zu Gast

Matthias Haack

Neuruppin „In Japan ist das ein wenig strenger.“ Das ist die Antwort von Dolmetscherin Meiko Saito auf die Frage, warum die Teilnehmer am Jugendaustausch in langen Hosen beim Empfang im Landratsamt sitzen.

Blaues Shirt, beigefarbene Hose und neugieriger Gesichtsausdruck – die jungen Japaner werden nicht zu übersehen sein, wenn sie in diesen Tagen auf Streifzug durch den Kreis sind. Am Mittwochabend kam die kleine Delegation in der Kreisstadt an. Übernachtet wird im Neuruppiner Ruderclub, Eindrücke gesammelt aber überall.

Die fünf Japaner, darunter ein Mädchen, aus drei Städten der Region Hokkaido nehmen an einem Projekt teil, das simultan angelegt ist – also Mitglieder der deutschen Sportjugend im Land der aufgehenden Sonne und zeitgleich sind Japaner deutschlandweit verteilt. Jedes Bundesland, Brandenburg und Berlin zählen jedoch als eine Einheit, ist im Moment Gastgeber für eine kleine Jugendgruppe. Etwa 100 kommen in den Genuss dieses Projekts, das bereits zum 45. Mal mit Leben gefüllt wird.

Gestern begrüßte zunächst Daniel Tripke als Präsident des federführenden Kreissportbundes (KSB) die Japaner. Kurz darauf schlug die Gruppe beim stellvertretenden Landrat Werner Nüse (SPD) auf. Gastgeschenke wurden im historischen Festsaal im Landratsamt gegenseitig übergeben. Sayaka Nakamura leitet die Delegation und verriet, dass sie sich „sehr gefreut hat auf Deutschland“. Ihr Sohn, der vor drei Jahren bei einem Austauschprogramm gewesen war, habe geschwärmt, übersetzte Meiko Saito. Ziel der gemeinsamen Zeit ist, so KSB-Geschäftsführer Thomas Krieglstein, dass „zum einen Kontakte geknüpft und zum anderen dann auch aufrecht erhalten werden“. Er schätzt die Kooperation als sehr gelungen ein. Nakamura bestätigt: „Teilnehmer aus den Vorjahren sind weiterhin in Verbindung.“

Der KSB organisierte für die fünf Japaner plus Chefin und Dolmetscherin eine Sportrallye, die kaum Zeit zum Verschnaufen lässt. „Wir wollen ja hier auch reichlich Erfahrungen sammeln und diese dann weitergeben“, erklärte die Delegationsleiterin. So ging es am Donnerstag in eine Imkerei und zum Klettern zur Wichmannleiter. Heute wird zunächst die Kreisstadt zu Fuß erkundet, am Nachmittag stehen der Heimattierpark und eine Tour im Drachenboot auf dem Programm. Morgen wird auf dem Wittstocker Schießplatz geschossen, am Sonntag die Sportschule Lindow sowie das Landesgestüt Neustadt besucht. Bevor es am Dienstag zum Empfang bei der Brandenburgischen Sportjugend nach Potsdam geht, setzt sich der Tross am Montag ins Auto, um Warnemünde zu erkunden: Baden, Sportschule und Sehenswürdigkeiten.

Fünf junge Sportler aus Ostprignitz-Ruppin begleiten ihre Gäste während der sieben Tage in der Mark. Das sind „Mädchen vom Leichtathletik-Club Ruppin und vom Dreamteam aus Walsleben sowie zwei sehr an der japanischen Kultur interessierte Jungs aus Wittstock“, erläuterte Hannes Holtmann vom KSB, während sich die Gruppe am Schinkel-Denkmal im Herzen der Stadt für ein Bild in Stellung brachte. Kaum war dann der offizielle Teil beendet, gestattete Sayaka Nakamura ihrer Gruppe in Anbetracht der 29 Grad Celius „Marscherleichterung“. Die lange Hose wich der kurzen. Endlich.