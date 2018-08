Frankfurt (Oder) (MOZ) Nun haben wir es schwarz auf weiß: Die Brandenburger haben am Mittwoch von allen Deutschen am meisten geschwitzt. 38,4 Grad Celsius sind in Langenlipsdorf im Landkreis Teltow-Fläming gemessen worden – das war bundesweiter Tagesrekord und fügt sich ein in das, was die Natur angesichts der veränderten Klimabedingungen vorlebt: Die märkische Weinlese hat eher als sonst begonnen, die Melonen wachsen über sich hinaus und Experten raten Landwirten, Olivenbäume anzu-pflanzen.

Mensch und Natur fällt die Anpassung nicht leicht. In der Berliner Bauverwaltung hat die zuständige Senatorin Prügel einstecken müssen, weil sie ihre Mitarbeiter um 14 Uhr in die Freizeit entlässt – eine Ausnahme, die den Temperaturen geschuldet ist, über die jedoch grundsätzlich nachgedacht werden muss, wenn die Sommer der nächsten Jahre wie ein Ei dem anderen gleichen. In Spanien – die Siesta lässt grüßen – schreiben viele Arbeitgeber eine zweistündige Mittagspause vor. Gut möglich, dass das auch hier Praxis wird.