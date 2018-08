Verbesserungen sind ­möglich

Berlin (MOZ) Lässt sich der dramatische Mangel an Pflegekräften lindern? Durchaus. Nur müssen dafür viele Räder ineinander greifen. Wie bei den Arbeitsbedingungen. Wo ordentlich bezahlt wird, wo Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist, wo Gesundheitsprävention betrieben wird, wird es leichter fallen, Mitarbeiter aus der Teilzeit, in der die meisten Pflegekräfte arbeiten, in die Vollzeit zu holen. Gesundheitsminister Jens Spahn will so etwa Geld für Kitas mit langen Öffnungszeiten fließen lassen. Auch eine Aufstockung der Löhne hat er versprochen.

Letzteres aber hat seine Tücken. Von der Idee eines für alle verbindlichen Tarifvertrages sollte man die Finger lassen. Zunächst einmal, weil es hohe rechtliche Hürden gibt, etwa wegen der Privilegien der kirchlichen Einrichtungen. Und zum anderen, weil im Osten die Löhne so steigen würden, dass die Beschäftigten zwar Grund zur Freude hätten, die Heimbewohner aber erneut mit einem gewaltigen Anstieg des Eigenanteils rechnen müssten, den sie selbst, ihre Angehörigen oder die Sozialhilfe zu tragen hätten. So lange die Finanzierung der Pflege nicht grundlegend reformiert ist, sind bundesweit einheitlich hohe Löhne verfrüht. Zulegen werden die Einkommen trotzdem. Der Pflege-Mindestlohn steigt auch 2019 und 2020. Und der Mangel wird Arbeitgeber zwingen, freiwillig draufzulegen. Im Übrigen zeigt die steigende Azubi-Zahl, dass das Image des Berufes gar nicht mehr so abschreckend ist. Daran muss man anknüpfen und die Ausbildung attraktiver machen.

Bereits heute gibt es Länder, die nicht nur auf hohem Niveau, sondern auch über Bedarf ausbilden. Und wo eine Arbeit in Deutschland als attraktiv gilt. Das gilt etwa für die Philippinen oder Albanien. Nur hakt es hier oft an unserer Bürokratie, bei der Anerkennung der Qualifikation oder der Visa-Erteilung, um Einsatzwillige und Einsatzfähige rasch zu uns zu holen. Ein Einwanderungsgesetz könnte das ändern.

Wenn man dann noch die Weiterbildung bisheriger Pflegehilfskräfte oder die Umschulung von Berufsfremden konsequent betreibt, könnte man sogar spürbar mehr Fachkräfte finden, als Spahn bisher verheißt. Damit wäre man zwar von paradiesischen Zuständen noch immer weit entfernt. Aber auch von den katastrophalen Zuständen, die es heute noch zu häufig gibt.