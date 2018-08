Berlin (MOZ) Zuwanderer aus Südosteuropa „erfinden“ eigenen Nachwuchs, um in Deutschland Kindergeld zu ergaunern: Das ist keine Flucht ins deutsche Sozialsystem, das ist glatter Betrug. Bei Kontrollen in Nordrhein-Westfalen sind einige solche Fälle aufgeflogen. Nun muss mit weiteren Prüfungen der Missbrauch gestoppt werden. Sonst macht sich der Staat lächerlich.

Die Dunkelziffer ist hoch. Deshalb müssen die Familienkassen, die die Leistung auszahlen, jegliche Amtshilfe bekommen, wenn sie die Angaben der Antragsteller überprüfen wollen. Hier hat es in der Vergangenheit zu viel Vertrauen gegeben. Zu oft wurde nach dem Prinzip verfahren: Wird schon irgendwie stimmen.

Die Fahndung nach den Betrügern ist allerdings zu trennen vom Ruf nach einer Anpassung des Kindergelds an die jeweiligen Lebenshaltungskosten. Beides hat nichts miteinander zu tun, denn wer betrügen will, ist in aller Regel bereits mit Kind und Kegel nach Deutschland gekommen. Da zieht das Argument nicht, dass es sich woanders günstiger lebt. Darüber hinaus würde bei einer Staffelung nach Lebenshaltungskosten auch Europarecht berührt. Doch um dieses zu ändern, fehlen Berlin in Brüssel die Verbündeten.