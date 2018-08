Frankfurter Rekordsommer

Meteorologe Hans-Joachim Knußmann vor seiner Wettermessstation in Booßen. In der Hand hält er noch ein mobiles Windmessgerät. © Foto: Gerrit Freitag

Frankfurt (Oder) (MOZ) Trotz kurzer Abkühlung in der Nacht zu Donnerstag ächzt Frankfurt weiter unter der Hitze. Am Mittwoch wurde mit 36,8 Grad der diesjährige Temperaturspitzenwert erreicht. Fest steht schon jetzt: Der Sommer an der Oder ist einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

34, 35, 36 Grad. Scheinbar unaufhaltsam stieg die Temperatur am Mittwochnachmittag in Frankfurt, ehe gegen 16 Uhr bei knapp unter 37 Grad der vorläufige Höhepunkt erreicht war. Wärmer war es in diesem Jahr noch nicht. Zumindest in der Wetterstation des Booßener Meteorologen Hans-Joachim Knußmann. Auch vom Allzeithoch war das nicht mehr weit entfernt. „Doch dann zogen schöne Quellwolken auf. Und die Temperaturen gingen wieder nach unten“, sagt er.

Hans-Joachim Knußmann verfügt über historische Wetterdaten des Meteorologischen Institutes der DDR, die bis ins Jahr 1901 zurückreichen. Aus diesen geht hervor, dass die höchste in Frankfurt erreichte Temperatur mit 38,0 Grad am 20. August 1943 gemessen wurde. In der „Frankfurter Oder-Zeitung“ habe die Hitze damals keine Rolle gespielt, berichtet Stadtarchivar Ralf-Rüdiger Targiel. „Nur von Verbesserungen oder Beschönigungen der Normalität ist zu lesen.“ Auch Wetterdaten wurden nicht veröffentlicht.

Als ewiger Rekordwert sind die 38,0 Grad von 1943 so oder so mit Vorsicht zu genießen. Laut Knußmann gibt es bereits seit den 1980er Jahren keine amtliche Wetterstation mehr in Frankfurt. Die nächste Messstelle befindet sich in Lindenberg. Der Extremwert dort: 38,5 Grad, gemessen am 11. Juli 1959 und 9. August 1992 –1959 zeigte das Thermometer in Frankfurt am selben Tag 37,3 Grad. Für 1992 fehle ein amtlicher Vergleichswert. „Tendenziell liegen die Temperaturen in Frankfurt leicht unter denen in Lindenberg. Aber mit Sicherheit lässt sich das für 1992 nicht sagen“.

Knußmann selbst misst erst seit 1996 privat in Frankfurt, als er sich – nach beruflichen Stationen beim Wetterdienst der DDR und dem Militär – nach der Wende als Meteorologe selbstständig machte. Für die Vergleichbarkeit der Daten, müssen Wetterstationen an die strengen Standards der Weltorganisation für Meteorologie angepasst sein. Dazu gehört u.a. ein eingehaustes Thermometer in zwei Meter Höhe über kurz gemähtem Rasen. „Die Wetterstationen selbst stehen zwar in der Sonne, gemessen wird aber immer die Schattentemperatur“, erklärt er.

Amtlich aufgezeichnet wurde das Wetter in Frankfurt bereits ab 1847, „was unmittelbar mit der Gründung des Meteorologischen Institutes in Berlin zu tun hat“, berichtet Ralf-Rüdiger Targiel. Betreut wurde die erste Frankfurter Wetterstation von Dr. Carl August Sauer, Direktor der Provinzial Gewerbeschule (künftiges Stadtarchiv). „Einmal im Monat sandte er seine Beobachtungen nach Berlin. Das Institut veröffentlichte jährlich auszugsweise die von überall einlaufenden Daten“, so Targiel.

Sauer erfasste dreimal täglich Temperatur, Luftdruck und Niederschlagsmengen: Um 6 Uhr morgens, 2 Uhr nachmittags und 10 Uhr abends. 1862 veröffentlichte Sauer im Jahresbericht des Historisch-Statistischen Vereins eine erste Abhandlung „Ueber die klimatischen Verhältnisse Frankfurts a.O.“ Damals wurden Temperaturen noch nach der Réaumur-Skala gemessen. Auf die heutige, exaktere Celsius-Skala wurde erst 1901 amtlich umgestellt. Trotzdem zeigen die Daten von damals, dass beispielsweise der Juli 1852 in Frankfurt mit umgerechnet 21 Grad im Mittel besonders warm war. Den (bis 1867) mit 36,8 Grad heißesten Tag gab es am 20. Juli 1865, wie aus einer späteren Veröffentlichung Sauers hervorgeht. Bis 1873 betreute Sauer die Messstation. In den folgenden Jahren hatte die Wetterwarte dann verschiedene Standorte, unter anderem im Trowitzschen Versuchsgarten Hedwigsberg (Neuberesinchen) oder auch am heutigen Stadthaus in der Goepelstraße. Im Laufe der Jahre kamen weitere Wetterstationen – insbesondere für die militärische Nutzung – hinzu.

Diese zeichneten auch die bereits erwähnte Hitzewelle von 1959 auf. Der „Neue Tag“ berichtete damals über Versorgungsengpässe in der Stadt. Der Bedarf und Verbrauch an alkoholfreien Getränken, „insbesondere Selters und Brause“, habe sich durch die lang anhaltende Hitzeperiode „wesentlich erhöht“, hieß es. Hausfrauen und „noch nicht Berufstätige“ wurden aufgerufen, in den Getränkebetrieben auszuhelfen, um die nötigen Produktionsmengen zu stemmen.

Den im Mittel wärmsten Frankfurter Sommer gab es laut Hans-Joachim Knußmann bisher im Jahr 2003. Als durchschnittliche Tagestemperatur in den meteorologischen Sommermonaten Juni, Juli und August wurden 21,2 Grad errechnet – der normale mittlere Wert liege laut Knußmann bei 17,3 Grad. „In diesem Jahr liegen wir gegenwärtig bei 21,8 Grad und auch die nächsten Wochen werden warm“, so der Wetterexperte.

Die Stadt steuert also auf einen historischen Sommer zu.