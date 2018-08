„Wir liegen sehr gut im Rennen“

Am Donnerstag in Vorbereitung: das Ausgießen mit Beton für die Kellerdecke © Foto: Sergej Scheibe

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der Bau des Neuen Rathauses geht zügig voran. Die geplanten Kosten von 15,8 Millionen Euro sind zum jetzigen Zeitpunkt „leicht überschritten“, wie Jürgen Althaus sagt. Der Sozialdemokrat leitet eine Arbeitsgruppe, die als Bindeglied zwischen Rathaus und Stadtverordneten fungiert.

„Wir sind nur die Informanten für die Stadtverordneten, keine Bauüberwacher“, betont Jürgen Althaus. Mit Wolfgang Kirsch (Linke), Horst Werner (BfB), Torsten Neitzel (BVB/Freie Wähler), Ulf Blättermann (CDU, Kim Statthaus (B90/Grüne/Piraten) und ihm haben die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung jeweils einen Vertreter in die Arbeitsgruppe geschickt. Diese wird in regelmäßigen Sitzungen - die letzte fand am 19. Juli statt - vom Projektsteuerer sowie dem Baudezernat über den Fortgang der Arbeiten, Auftragsvergaben, Kosteneinhaltung, Probleme und Risiken informiert. „Wir sind nicht dazu da, Ausschreibungen zu kontrollieren. Dazu haben wir ein Baudezernat“, zieht Althaus eine klare Grenze. Damit unterscheidet sich seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Rathausbau elementar von der, die er beim Bau des neuen Seniorenheimes für die städtische GGAB ausführte. „Dort war das eine völlig andere Situation. Da haben wir als Aufsichtsratsmitglieder tatsächlich auf die Planung und die Bauausführung Einfluss genommen“, erzählt der 71-Jährige.

Das sei jetzt nicht notwendig. „Dafür hat die Stadt Profis“, findet Althaus. „Wir geben die Informationen, die wir in der Arbeitsgruppe erhalten, an unsere Fraktionen weiter, damit alle Stadtverordneten auf dem Laufenden sind.“ Darin eingeschlossen seien beispielsweise auch die bewilligten Fördermittel für den Rathausbau, die sich bislang auf 4,3 Millionen Euro belaufen sowie Berichte über Marketingaktionen der Stadt.

„Mit dem Rohbau liegen wir sehr, sehr gut im Rennen“, betont Jürgen Althaus. Dass mit Krüger-Bau eine Bernauer Firma bauausführend ist, sei ein großer Vorteil. „Die hat ihren Firmensitz gleich um die Ecke und kann schnell reagieren“, schätzt er ein. Außerdem sei ein solcher Rathausbau für jeden Betrieb „ein Aushängeschild“, findet der Stadtverordnete. Entsprechend anerkannt werde in Bernau auch, dass trotz der Hitzewelle auf der Baustelle stets rege Betriebsamkeit herrsche und diese - egal, zu welcher Tageszeit man vorbei komme - immer einen aufgeräumten Eindruck mache. „Die Bauarbeiter legen sich derart ins Zeug, dass wir, wenn sie so weiter machen, sogar ein Zeitplus erwirtschaften“, ist der AG-Chef überzeugt. Nach dem Rahmenterminplan soll der Rohbau im kommenden Frühjahr fertig sein. Die Inbetriebnahme des Rathauses ist ein Jahr später vorgesehen.

Was die Kosten des neuen Rathauses anbelangt, so hatte Bürgermeister André Stahl in der Stadtverordnetenversammlung am 7. Oktober 2017 eine Schätzung in Höhe von 15,8 Millionen Euro vorgelegt. „Wir liegen bislang nicht wesentlich höher“, bemerkt Jürgen Althaus. Allerdings werde die Summe nach seinen Erfahrungen nicht zu halten sein. „Die Baupreise, das weiß jeder, sind gestiegen“, begründet er die höheren Kosten und verweist darauf, dass auch Stahl nie eine Kostengarantie gegeben habe. Im Gegenteil: „Er hat immer gesagt, dass es teurer werden kann“, erinnert Jürgen Althaus. Zurzeit soll die Bausumme nach Informationen der MOZ bei knapp 18 Millionen Euro liegen.