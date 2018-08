FDP drängt auf kommunalen Pflegeplan

MOZ

Frankfurt (MOZ) Der Kreisverband der FDP hat sich in zwei Gesprächsrunden mit der Stadtverwaltung erneut für eine Neuauflage der städtischen Pflegebedarfsplanung stark gemacht. Eine Anfrage der Frankfurter Liberalen über die Fraktion FDP/BI Stadtumbau hatte im vorigen Jahr ergeben, dass es in Frankfurt seit 8 Jahren keine solche Planung mehr gegeben hat. Die Pflegesituation in der Stadt war anschließend auch zweimal Thema im Sozialausschuss. In den Gesprächen mit der Stadt bezogen die Liberalen nun noch einmal klar Stellung zur schnellen Umsetzung der politischen Forderung, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

„Die Gespräche in der Stadtverwaltung waren dabei äußerst konstruktiv und gewinnbringend“, berichtet Wolfgang Mücke, Vorsitzender des FDP-Kreisverbandes. Es sei klar geworden, dass die Lücke von 8 Jahren nicht innerhalb von zwei Monaten aufgeholt werden könne. „Wir müssen unsere Stadt jedoch fit machen für den demografischen Wandel.“ Auch sei es nicht allein Sache des Bundes, Lösungen bereitzuhalten. „Will man Pflegekräfte gewinnen, um dem personellen Pflegenotstand zu begegnen, so müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen und darauf hat die Kommune Einfluss“, erklärt Jens Dörschmann, bei den Liberalen im Kreisvorstand zuständig für das Thema Pflege und Soziales. Die Pflegebedarfsplanung sei ebenso Teil kommunaler Pflegepolitik.

Die Liberalen betonen, dass sie die Einladung der neuen Sozialplanerin zur ständigen Teilnahme am neuen Arbeitskreis Pflege gerne annehmen und weiter auf eine Pflegebedarfsplanung drängen werden. Auch wolle man bei dem Thema eng mit dem Frankfurter Seniorenbeirat zusammenarbeiten.