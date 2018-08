Radwegbau und dreiste Kraftfahrer

Radwegtrasse nimmt Gestalt an: Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix besucht die Arbeiter am Abschnitt in Höhe des Unterdorfs. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Podelzig Bürgermeister Thomas Mix hat die Kopien alter MOZ-Zeitungsausschnitte mit zum Vor-Ort-Termin an die B112 gebracht. Sie stammen aus dem Jahr 1998: 20 Jahre ist es her, dass die Bewohner der Podelziger Siedlung, viele davon damals mit Kleinkindern, einen Weg in den Hauptort forderten. Jetzt wird der Traum wahr: In der vorigen Woche haben Mitarbeiter der Firma Oevermann mit dem Radwegbau von Podelzig nach Rathstock begonnen.

In Höhe der Siedlung haben sie einen alten Durchlass rückgebaut. „Der war aus riesigen Feldsteinen gemauert. Da hatte der Radbagger ordentlich zu tun“, sagt Oevermann-Polier Tobias Kalisch. Thomas Mix war erstaunt über die „mächtig tiefe Baugrube“ quasi vor seiner Haustür.

Inzwischen ist der Ersatz, ein 800-er Betonrohr, in der Erde und der Straßenabschnitt wird wieder verfüllt. In der kommenden Woche soll die Asphaltschicht wiederhergestellt werden. Zum Glück liegt die Niederung jetzt trocken. Wozu der Durchlass nötig ist, hat Thomas Mix vom Sommerhochwasser 1997 noch gut in Erinnerung.

Parallel zum Durchlass nimmt die Radwegtrasse Gestalt an. Der Oberboden ist abgetragen, die Stubben mehrerer Bäume, die im Baufeld standen, sind gerodet. An mehreren Abschnitten wird teils Erde abgetragen, teils aufgefüllt, um die großen Höhenunterschiede, vor allem im Bereich der Priesterschlucht, so weit es geht auszugleichen.

Die Spundwand, mit der der 2,50 Meter breite Radweg zu einem Hang hin geschützt werden soll, kommt erst später. „Wir haben zwischen Straße und Radweg jetzt genug Platz für den Kran. Dafür reicht dann eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung“, sagt Tobias Kalisch. Er geht davon aus, dass die Vollsperrung der B112 zwischen Podelzig und Manschnow vorm Schuljahresbeginn, am 18. August aufgehoben wird.

Damit sollte ein Dauer-Ärgernis der Podelziger Siedlungsbewohner enden. Denn viele Kraftfahrer, die offensichtlich keine Anwohner der Baustrecke sind, würden sämtliche Sperrschilder ab Lebus dreist ignorieren und über einen Feldweg „durch die Siedlung brettern“, wie Thomas Mix weiß. Mehrere Bewohner hätten sich bei der Polizei und im Lebuser Ordnungsamt beschwert und Kontrollen gefordert. Doch die gab es bislang nur sehr selten. Die Kapazität dafür fehle, hieß es aus dem Seelower Polizeirevier.