Bürgerinitiative Contra Eierfabrik begrüßt B-Plan

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Bürgerinitiative „Contra Eierfabrik Oranienburg“ begrüßt den Entwurf des Bebauungsplans zu Tierhaltungsanlagen in Oranienburg grundsätzlich. „Ein genereller Ausschluss von großen Tierhaltungsanlagen würde als Verhinderungsplanung abgelehnt. Der Entwurf des B-Plans macht es potenziellen Investoren aber schwer, künftig Massentierhaltungen im Stadtgebiet zu errichten“, sagt Horst Jäkel, Vizevorsitzender des Vereins. Positiv zu bewerten sei der Aspekt, dass der Abstand solcher Anlagen zur Wohnbebauung auf generell 500 Meter erhöht werde. Bei der in Zehlendorf geplanten Legehennenanlage mit 42.000 Tieren wird nach derzeit geltendem Recht ein Abstand von 280 Metern als ausreichend angesehen. Sollte der B-Plan in der Form verabschiedet werden, stünden nur noch zehn Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche möglichen Investoren zur Verfügung. „Wir wünschen uns natürlich, dass auch diese Möglichkeit künftig nicht mehr besteht. Denn wir lehnen Massentierhaltungen ab, egal an welchem Standort sie errichtet werden sollen“, sagt Jäkel. Die BI werde sich während der öffentlichen Beteiligung zu dem B-Plan äußern. Jäkel merkt aber an, dass einer ökologischen Landwirtschaft und einer artgerechten Tierhaltung in den dörflichen Regionen noch mehr Gestaltungsraum ermöglicht werden müsse. Aktuelle Studien aus den Niederlanden belegten, dass bei einem Abstand von einem Kilometer zu Massentierhaltungsanlagen schädliche Auswirkungen für die Gesundheit der Bevölkerung zu verzeichnen seien.