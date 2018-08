Mann bei Verpuffung auf Sportboot schwer verletzt

Anke Beißer

Grünheide (MOZ Jan-Henrik Hnida) Ein Sportboot ist am Donnerstagvormittag an einer Steganlage in der Werlseestraße in Flammen aufgegangen. Dabei wurde ein 36-jähriger Mann schwer verletzt.

Hannelore Hoffmann, die gegenüber dem Bootsanlieger wohnt, wurde durch einen Knall aufgeschreckt. Dicker schwarzer Rauch stieg auf und das Boot stand lichterloh in Flammen. Sie griff zum Telefon und setzte den Notruf ab. Die Sanitäter waren zuerst vor Ort und kümmerten sich um den Verletzten. Er kam per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz, der im Grünheider Rathaus arbeitet, erreichte der Alarm um 8.39 Uhr. Zehn Feuerwehrleute aus Grünheide und neun aus Erkner trafen eine Viertelstunde später am Unglücksort ein. „Das Boot stand im Vollbrand“, sagt Schulz. Die Benzin-Kanister, mit denen der Mann vom Steg aus offenbar Tanks befüllt hat, lagen noch an Ort und Stelle. Mit Löschschaum versuchten die Feuerwehrleute die Nachbarboote zu schützen – vergeblich. Ein zweites Boot fing Feuer, ein drittes erlitt Schäden durch die Hitze, Funken beschädigten zwei weitere Boote.

Nachdem alles gelöscht war, wurde das Boot in den Hafen gezogen. Nach 90 Minuten alarmierte der Bootseigentümer erneut die Wehr, da es im Boot wieder kokelte. Der Löschtrupp legte nach und zog das Wrack an Land. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Der Schaden liegt laut Polizei bei 70 000 Euro.

„Mich hat gewundert, dass es eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat, bis die Schläuche am Hydranten angeschlossen waren“, erzählt Hannelore Hoffmann. „Er war total von Sand verschüttet. Das darf doch nicht sein.“ Schulz bestätigt die Schwierigkeit. Ameisen hätten sich dort eingegraben, um ihre Eier abzulegen und schaufelten so den Sand über die Abdeckung. Die Kontrolle darüber obliege nicht der Gemeinde, denn die Hydraten seien Eigentum des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE).

Dessen technischer Leiter, André Bähler, hat auf Nachfrage darauf hingewiesen, dass der WSE für die Trinkwasserversorgung zuständig sei, nicht für Löschwasser. Hydranten, die für ersteres notwendig sind, würden regelmäßig kontrolliert und gewartet. „Es gibt Feuerwehren, die schauen sich jene an, die dadurch nicht erfasst sind. Werden Probleme gemeldet, versuchen wir, sie abzustellen.“