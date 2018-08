Laubenpieper feiern mit Livemusik

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wer selbst Obst und Gemüse anbaut, freut sich in diesem Jahr über reiche Ernte – ein Grund mehr für die Laubenpieper des Kleingärtnervereins „Neue Welt“ am Sonnabend zu feiern. Am Ausbau Ost 2b beginnt um 10 Uhr das Sommerfest mit Frühschoppen und Trödelmarkt.

„Es wird ein Tag für die ganze Familie“, kündigt Vereinschef Hagen Elfe an. Ab 12 Uhr steht Verpflegung aus der Feldküche und vom Grill bereit, um 14 Uhr wird der Kuchenbasar eröffnet. Die Rock- und Popband „Hokus Pokus“ unterhält ab 17 Uhr mit Live-Musik, bevor um 19 Uhr das Feuer eröffnet wird: „Es gibt eine Feuershow von Sternenstaub“, sagt Elfe. Um 21 Uhr, zum Ausklang des Sommerfestes, findet sie ein zweites Mal statt. Damit bei dem warmen Wetter nichts passiert, wird die Vorführung von Feuerwehrleuten überwacht. Den Kleingartenverein „Neue Welt“ gibt es seit 93 Jahren.