Ein Traum in Kupfer

Etwas versteckt: Haus „Sorgenfrei“, von Walter Gropius entwickelt. Das Kupferhaus an der Altenhofer Straße 2 ist noch mit dem typischen Kupferdach ausgestattet. Die Musterhaussiedlung in Finow gilt als einmalig in Deutschland. Sie ist die einzige in sich geschlossene Anlage dieser Art. © Foto: Andreas Gora

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. In die Grand Tour der Moderne, eine 100-Orte-Route quer durch Deutschland, haben sie es nicht geschafft, im Gegensatz zur Bundesschule des ADGB in Bernau. Gleichwohl gelten sie als besonderes Zeugnis des Bauhaus-Stils: die 1931 errichteten Kupferhäuser in Finow.

Maienmorgen, Juwel, Sonnenschein, Frühlingstraum, Kupfercastell oder Eigenscholle. Sie tragen poetische Namen, die acht Kupferhäuser der ehemaligen Hirsch-Messingwerke in Finow. Und auch die Werbung von damals klingt verheißungsvoll: „Eingebaute Schränke sind in allen unseren Häusern vorgesehen. Sie begeistern durch die ökonomische Raumausnutzung und die Ersparnis für Geld und Arbeitskraft die Hausfrau. Eine unerlässliche Einrichtung für den Haushalt ist unser in die Wand eingelassenes Bügelbrett.“

Nun, die eigentliche Neuerung lag natürlich nicht im „eingelassenen Bügelbrett“, sondern in der Materialwahl. Die „Erfinder“, Ingenieur Friedrich Förster und Architekt Robert Krafft, konstruierten ein „Allkupferhaus“. Industrielle Produktion statt traditioneller Bauweise Stein auf Stein. Auf der Deutschen Bauausstellung 1931 in Berlin wurde das Projekt vorgestellt und auf der Internationalen Kolonialausstellung, ebenfalls 1931, in Paris wurde es sogar mit einem Grand Prix ausgezeichnet. Walter Gropius war von der Idee offensichtlich so begeistert, dass er wenig später die Leitung übernahm.

Zentrales Gebäude der brandenburgischen Bauhaus-Geschichte sei zwar die unlängst zum Weltkulturerbe erhobene Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau, die von der Bauabteilung des Bauhauses unter Federführung des zweiten Bauhaus-Direktors Hannes Meyer und Hans Wittwer realisiert wurde, erklärt die Jury, die anlässlich des großen Jubiläums 2019 „100 Jahre Bauhaus“ eine Grand Tour der Moderne kreiert hat. Dafür hat sie aus 460 Vorschlägen 100 Orte ausgewählt. Aber auch viele andere Bauten der Moderne in Brandenburg seien ein lohnenswertes Ziel. Neben den Bauhaus-Direktoren Walter Gropius, Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe haben bekanntlich solch namhafte Architekten wie Otto Haesler, Erich Mendelsohn oder Bruno und Max Taut in der Mark gewirkt.

Die Kupferhäuser in Finow gehören Experten zufolge zu diesen Beispielen. Auch wenn sie, da heute in Privatbesitz, nicht besichtigt werden können. Wissenswertes erfährt der Architekturinteressierte im Museum Eberswalde sowie beim Förderverein „Finower Wasserturm und sein Umfeld“. Der hat – extra zum Bauhaus-Jubiläum 2019 – einen Jahreskalender herausgegeben, mit zahlreichen Aufnahmen der Musterhäuser in Finow und zwei Fotos aus Haifa, wo Anfang der 1930er-Jahre im Zuge der Auswanderungswelle deutscher Juden nach Palästina ebenfalls einige Fertighäuser aus dem Hause der Hirsch Kupfer- & Messingwerke (HKM) errichtet worden waren. Die Prototypen in der Messingwerksiedlung, zwischen Wasserturm und Neuwerk, sind allesamt erhalten. Sieben haben allerdings im Laufe der Jahrzehnte mehr oder weniger starke Veränderungen erfahren. Allein Haus „Sorgenfrei“, als Einziges östlich der Altenhofer Straße stehend, ist weitestgehend original erhalten. Zumindest ist dort noch jenes typische Kupferdach mit dem weithin sichtbaren Grünspan zu erkennen. Dieses Eigenheim hatte Walter Gropius entworfen.

Einer der heutigen Eigentümer und Bewohner eines „Allkupferhauses“ ist Otto Baaz. „1956 hat mein Großvater das Haus von der Stadt gekauft“, so der Finower. Er selbst habe es später von seinem Großvater geschenkt bekommen, er habe angebaut und investiert. Seit 1972 wohne er nun in dem Denkmal. Das Material, so weiß Karl-Dietrich Laffin vom Wasserturm-Verein zu berichten, kam seinerzeit aus Chile. Dass sich die Kupferhäuser trotz Ehrungen und Patente nicht durchgesetzt haben und die Produktion 1934 eingestellt wurde, habe unter anderem mit der verstärkten militärischen Aufrüstung zu tun, so Laffin. Kupfer wurde zu einem kriegswichtigen Rohstoff. Zudem gab es Kritik an der architektonischen Gestaltung, von konservativer Ästhetik war die Rede.

2012 hat sich Karsten Thieme im Rahmen einer Dissertation an der TU Berlin mit den Kupferhäusern und deren Denkmalwert befasst. Der Ingenieur spricht in der Schrift von einer „interessanten Bauweise des beginnenden Fertighausbaus“ und dem Anfang „einer industriellen Hausproduktion in Deutschland“.