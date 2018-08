Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend wird an der Waldstraße der 3. Eisenhüttenstädter Fußball-Cup ausgetragen. Ausgespielt wird dieses Turnier von 14 bis 19 Uhr. Hauptsponsor dieser Veranstaltung ist erneut die in Eisenhüttenstadt ansässige Firma Propapier, die zum Beispiel die Pokale sponsert und den beiden Eisenhüttenstädter Teilnehmer FC Eisenhüttenstadt (Brandneburgliga) und FSV Dynamo (Landesliga) auch etwas Bargeld zukommen lässt.

Teilnehmen an diesem Fünfer-Turnier werden weiterhin ein Firmenteam von Propapier, Brandenburgligist 1. FC Frankfurt ud als Turnierneuling Landesligist BSV Guben Nord. Pokalverteidiger Fortuna Köln II fehlt wegen Terminproblemen.

Gespielt wird nach dem Modus jeder gegen jeden. Je nach den Temperaturen wird über 25 oder 30 Minuten gespielt. Das Turnier hat erneut Familien-Charakter, ein DJ ist vorgesehen. Der Eintritt für Kinder ist frei. (hb)