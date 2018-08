Seelower europaweit mit dabei

Gordon Wühler

Seelow (MOZ) Anfang Mai war auf der Naturrennstrecke in Seelow die Autocross-Europameisterschaft (FIA European Championship) zu Gast. Inzwischen ist die gesamte Szene weitergereist und im Rahmen der EM ist die Halbzeit erreicht. Mitglieder des MC Seelow sind auch bei den EM-Rennen außerhalb von Seelow als Helfer, Organisatoren und natürlich Fans mit dabei.

Der gebürtige Wittgenborner René Mandel und der Gründauer Steven Laubach starten 2018 in der Klasse Buggy 1600 in der FIA Autocross-Europameisterschaft. Beide sind Werksfahrer für niederländische Autobauer, Mandel für Fast & Speed und Laubach für Peters Autosport. Beide kämpfen um den EM-Titel. Nach fünf von zehn Läufen liegen sie aber hinter ihrem Anspruch zurück. Europameister Bernd Stubbe mit seinem neuen Alfa Racing Superbuggy ist weiterhin schnell, hat aber ständig mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen.

„Pleiten, Pech und Pannen“, so das kurze Fazit von Laubach nach Lauf 5, dem Rennen im tschechischen Autocross-Mekka Nova Paka am vergangenen Wochenende. „Zum Saisonauftakt in Seelow lief es technisch gut, aber dort schied ich nach einem Fahrfehler im Semi-Finale aus.“ Sein bestes Resultat bisher war der fünfte Platz in Litauen. „Vom Gefühl war das Rennen in Cunewalde das Beste, wir konnten das Tempo überall mitgehen oder sogar vorgeben, hatten dann aber im Finale einen Motorschaden“, fast der Peters-Pilot den bisherigen Saisonverlauf zusammen und ergänzt: „In Nova Paka sind wir mit einem fast seriennahen Motor gestartet. Im zweiten Vorlauf hatten wir einen Schaden im Bereich des Antriebs und des Differentials, dadurch konnten wir das Wochenende nicht fortsetzen.“ In der Meisterschaft liegt Laubach zurzeit mit 68 Punkten auf Platz 9, bis zum vierten Platz sind es nur 20 Punkte, auf Platz 1 liegt der Luxemburger Kevin Peters (121), dahinter der Tscheche Petr Nikodem, der sich mit zwei Siegen (Cunewalde, Nova Paka) bis auf einen Punkt an den Gesamtführenden herangearbeitet hat.

Auch für René Mandel lief die Saison bisher eher arbeitsreich. Nach einem Schaden im ersten Trainingslauf in Seelow wurde die ganze Nacht gearbeitet, das Auto jedoch nicht rechtzeitig zum zweiten Vorlauf fertig (die MOZ berichtete). Fast perfekt verlief der Lauf im lettischen Bauska: Finalsieg und 33 von maximal 35 Punkten, am darauf folgenden Wochenende in Litauen folgte im Finale ein Motorschaden auf Platz drei liegend. Cunewalde bescherte den Fahrern und Zuschauern erschwerte Bedingungen. Es gab Niesel- und Platzregen und dazu auffrischender Wind in der „Off-Road Arena am Matschenberg“. Erst im dritten Vorlauf hatte Mandel das passende Setup gefunden, Laufbestzeit aller Buggy 1600, und auch im Semi-Finale funktionierte alles, bis, in Führung liegend, das Getriebe streikte, damit war das Finale verpasst.

In Nova Paka sah es schließlich so aus, als könnte Mandel endlich „das Rennen der Rennen“ gewinnen: „Wir hatten eine Evo-Stufe des Motors eingebaut. Der lief in Cunewalde und Nova Paka optimal. Er hätte nur noch ein paar Minuten länger halten müssen“, erklärte Mandel, nachdem der Motor nach dem Neustart im Finale kaputtgegangen ist. Damit liegt Mandel zur Halbzeit mit 82 Punkten auf Platz 6 in der Meisterschaft.

Der Saisonverlauf zeigte, dass alle Fahrer in dieser hart umkämpften Klasse mit der Technik am Limit sind und jeder Fehler schwer wiegen kann. Laubach: „Ich glaube, die Technik ist jetzt stabil. Das lässt uns zuversichtlich sein. Bei den Starts waren wir immer vorne dabei, und wir konnten auch über die Distanz meist voll mitgehen.“ Mandel, der seine Motoren selbst vorbereitet und wieder auf die Stufe vor Cunewalde rückgebaut hat, sagt halb im Scherz: „Am besten machen wir es so wie im Jahr 2015 und gewinnen einfach die nächsten vier Rennen. Aber im Ernst, die Spitze ist so eng zusammen, es entscheiden Kleinigkeiten.“

In der Superbuggy-Klasse sieht es für Europameister Bernd Stubbe mit seinem neuen Alfa Racing Buggy nach einer schweren Saison aus. Nach einer Null- Punkte-Ausbeute aus dem Saisonauftakt in Seelow folgten positive Ergebnisse in Bauska (Lettland) und Vilkyciai (Litauen) mit jeweils einem dritten und zweiten Platz in den Finalläufen. Jedoch konnte sein großer Kontrahent Ervins Grencis beide Rennen siegreich beenden. Im 2. Deutschen EM-Rennen in Cunewalde konnte Stubbe einen weiteren zweiten Platz einfahren. Grencis konnte die Regenschlacht in Cunewalde nur mit einem fünften Platz abschließen.

Weiter ging es dann zum Saisonhöhepunkt ins tschechische Nova Paka. Dieses Rennen sollte jedoch mit einem fragwürdigen Ereignis in die Geschichte des Autocross-Sports eingehen.Im Finale der Super Buggy versuchte der tschechische Fahrer Jakub Kubicek, unter gelber Flagge (Überholverbot) mit der Brechstange an Bernd Stubbe vorbeizukommen. Stubbe überschlug sich mehrfach und konnte beim Neustart des Finales nicht wieder an den Start gehen. Dass Kubicek nicht für diese Aktion bestraft wurde, erzeugte nicht nur bei den zahlreichen deutschen Fans ein lautes Pfeifkonzert in Richtung Rennleitung. In der Meisterschaft liegt Stubbe mit 130 Punkten auf Platz 3 hinter Ervins Grencis (151 Punkte) und Jakub Kubicek (134 Punkte).

Weiter geht die Saison am Wochenende in Prerov (Tschechien). Mit dabei sein wird auch Hartmut Sommer vom MC Seelow: „Natürlich haben wir alle noch die spannenden Rennen bei uns in Seelow in bester Erinnerung. Doch wir vom MC Seelow wollen natürlich die komplette Europameisterschaft verfolgen. Für uns gibt es immer wieder Gelegenheit, zuzusehen, wie andere die Rennen ausrichten. Wir lernen dazu, um dann im nächsten Jahr wieder selbst guter Veranstalter zu sein“, erklärt Hartmut Sommer.