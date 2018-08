Angriffe verlaufen im Sande

Martin Ramos

Bautzen (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost die dritte Niederlage kassiert. Beim FSV Budissa Bautzen verloren sie mit 0:2 (0:0).

Beide Mannschaften boten am Mittwochabend nur Fußball-Schmalkost. Fehlpässe waren vorherrschend und Chancen Mangelware. Die erste große Möglichkeit hatte Nils Stettin, der einen Ball noch vor dem Strafraum bekam und über den herauseilenden Budissa-Keeper Maik Ebersbach, aber auch über das Tor lupfte (15.). Anschließend wurde er zu Fall gebracht, weshalb die Fürstenwalder noch mal eine Möglichkeit per Freistoß bekamen, doch dieser wurde abgeblockt und der Nachschuss von Niklas Thiel gehalten. Kurz vor dem Seitenwechsel die beste Chance für die Bautzener: Nach einer Ecke köpfte Pavel Patka aufs Tor, Keeper Paul Büchel reagierte stark, der zweite Ball wurde dann geklärt (40.).

Union übernahm in der zweiten Hälfte zunächst die Kontrolle und erzielte sogar einen Treffer, doch dieser wurde wegen nicht gegeben. Benjamin Pratsler beförderte einen Abpraller ins Tor, soll beim vorangegangenen Schuss aber im Abseits gestanden haben – das Martin Hoßmang allerdings aufgehoben hatte. Die Diskussionen halfen jedoch nichts (63.).

Ein Fehlpass im Aufbauspiel der Gäste begünstigte die Führung der Sachsen. Tony Schmidt flankte von rechts auf den völlig freistehenden Kevin Bönisch, der den Ball an den Innenpfosten knallte, von dem die Kugel ins Tor ging (73.). Michael Schlicht hätte den Deckel drauf machen können, doch seinen Schuss parierte Büchel zur Ecke (77.).

Die Angriffsbemühungen des FSV Union verliefen immer wieder im Sande. Fast jede Flanke pflückte Ebersbach herunter, die Pässe in die Spitze kamen nur selten an und die Schüsse wurden abgeblockt oder landeten im großen Rund. So ließen sich die Bautzener nicht zweimal bitten und schlossen erfolgreich zum 2:0 ab. Nach einem Konter hörten die Unioner plötzlich auf, Fußball zu spielen, ließen Schmidt gemütlich an den kurzen Pfosten passen, wo Tim Wockatz rein rutschte (88.).

„Wir sind wieder um eine Erfahrung reicher. Die Spieler müssen verstehen, dass Fußball Ergebnissport ist“, sagte Union-Trainer André Meyer. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber klare Chancen konnten wir uns nicht erarbeiten, weil der finale Pass fast nie ankam. Die Gegentore schenken wir dann zu einfach her.“ Sein Bautzener Kollege Torsten Gütschow war froh über den Sieg: „Wir haben auch sehr viel dafür getan, gerade hinten raus hat sich die Mannschaft gesteigert.“

Am Sonntag geht es mit dem dritten Spiel der englischen Woche weiter. Da erwartet der FSV Union ab 13.30 Uhr den 1. FC Lok Leipzig in der Bonava-Arena. Vielleicht ist dann auch Neuverpflichtung Cihan Kahraman dabei, der von Zweitligist 1. FC Union Berlin für ein Jahr ausgeliehen wurde. Der 19-jährige steht seit 2017 im Kader der Köpenicker, hatte schon viele Einsätze bei Freundschaftsspielen. Für die 2. Liga hat es bisher nicht gereicht, deshalb will er beim Regionalligisten Spielpraxis sammeln und die junge Mannschaft des FSV weiter bringen.

Der offensive Mittelfeldmotor begann seine Karriere bei Türkiyemspor Berlin, wechselte 2012 zu den Eisernen und spielte dort bei den A- und B-Junioren Bundesliga. Auch im Nationalteam ist der Deutsch-Türke schon in Erscheinung getreten. Für die U 19 der Türkei absolvierte er sechs Partien, erzielte dabei einen Treffer. Der FSV Union erhofft sich mehr Qualität und Offensivgefahr.

FSV Bautzen: Maik Ebersbach – Sepp Kunde, Pavel Patka, Martin Hoßmang, Jonas Mack – Mateusz Ciapa, Johann Weiß, Niclas Treu (67. Jonas Krautschick), Michael Schlicht, Tony Schmidt (90. Eric Merkel) – Kein Bönisch (87. Tim Wockatz)

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Niklas Thiel, Peter Köster (78. Mert Sait), Filip Krstic, Ingo Wunderlich – Gian Luca Schulz (46. Felix Behling), Sebastian Stang, Benjamin Pratsler, Franz Hausdorf, Andor Bolyki – Nils Stettin (61. Lukas Stagge)

Schiedsrichter: Tim Kohnert (Ballenstedt) – Zuschauer: 443