Grünheider Handballer arbeiten an Offensive

Kai Beißer

Grünheide (MOZ) Die Oberliga-Handballer des Grünheider SV ackern weiter fleißig in Vorbereitung auf die neue Saison. Testspiele gehören dazu, dienen vor allem dem weiteren Zusammenfinden der Mannschaft. Das funktioniert in der Abwehr schon besser als in der Offensive, wo es noch einigen Nachholbedarf gibt.

Beim Drittligisten Oranienburger HC gab es eine 16:30-Niederlage. „Unsere Deckung hat über weite Strecken sehr gut gestanden. Wenn wir die Gastgeber ins Positionsspiel zwingen konnten, hatten sie durchaus Probleme“, sagt Frank Morawetz. Der Grünheider Trainer traut den Oberhavlern durchaus zu, in der kommenden Saison oben mitzuspielen. „Ihre große Stärke: Sie haben quasi zwei erste Sechs. Die haben gegen uns auch jeweils eine Halbzeit gespielt.“ Klar, dass den Gästen da am Ende auch ein wenig die Luft ausging. Zudem bestrafte der OHC jeden Fehler gnadenlos.

Am Mittwoch gab einen Test beim Brandenburg-Ligisten TSG Lübbenau, den die Grünheider 22:17 gewannen. „Da haben einige Automatismen schon besser funktioniert, auch wenn der Gegner eine Klasse tiefer spielt“, weiß Morawetz. „Aber es gibt im Angriff noch einiges zu tun.“

Am Sonnabend spielt der GSV beim Jacob-Cement-Cup in Neubrandenburg, trifft dort über je 2x 20 Minuten auf die Mecklenburger Stiere II aus Schwerin und die TSG Wismar aus der MV-Liga sowie den Gastgeber und Liga-Kontrahenten Fortuna.(kb)