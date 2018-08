Viel Applaus für die erfolgreichen EM-Starter

Jörg Richter

Frankfurt (MOZ) Großer Bahnhof am Flugplatz Berlin-Tegel. Nach dem Empfang für die Juniorinnen aus dem Stützpunkt Frankfurt, die am Samstag drei Medaillen von den Junioren-Europameisterschaften aus Rom mit nach Hause brachten, kehrten auch die beiden Griechisch-Römisch-Spezialisten Anrej Ginc und Franz Richter zurück, die noch ein paar Tage in Rom verbracht hatten. Andrej Ginc (60 kg) hatte Gold gewonnen, Schwergewichtler Franz Richter kehrte mit EM-Silber zurück. Bereits am Sonnabend waren Silbermedaillengewinnerin Eyleen Sewina, die beiden Bronzemedaillengewinnerinnen Serena Bölke und Debora Lawnitzak, sowie Janny Sommermeyer, die den Kampf um die Medaillenvergabe nur knapp verpasste, mit ihrem Trainer Michael Kothe in Berlin an.

„Schon im Flugzeug gab es einen Sonderapplaus, als der Pilot verkündete, dass ein Europameister und ein Vize-Europameister der Junioren-Europameisterschaft an Bord sind“, so Franz Richter. „Es kamen hunderte Glückwünsche über die sozialen Medien und per Email an“, freuten sich Ginc und Richter über die große Resonanz, die ihre Erfolge auslösten.

Für Andrej Ginc und Franz Richter steht eine ruhige Woche an, bevor es gleich wieder in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften der Junioren geht, die vom 17. bis 23. September in Trnava (Slowakei) ausgetragen wird. Auf dem Weg dorthin müssen die Junioren im griechisch-römischen Stil noch den Brandenburg-Cup am Ende August mit anschließenden internationalen Trainingscamp bis 8. September in Frankfurt als Generalprobe bestreiten. Die vier Damen aus dem Frankfurter Ringerzentrum bereiten sich im Trainingscamp in Schifferstadt auf die WM vor.