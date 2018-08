Junge Segler gleiten über den Werbellinsee

Dirk Schaal

Wildau (MOZ) Passanten am Ostufer des Werbellinsees staunten in den letzten Tagen, dass auf dem See vor lauter Segelbooten kaum noch Wasser zu sehen sei. „Wir haben hier das größte Trainingslager in Berlin und Brandenburg für Kinder“, klärte Mario Drechsler, stellvertretender Abteilungsleiter der Segler vom Gastgeber Stahl Finow, bei Bedarf auf.

Genau 81 junge Segler aus Berlin und Brandenburg, aber auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt trainieren auf drei Bootstypen das richtige Gleiten auf Wasser. „Wir haben hier die Typen Optimist, Laser und 420er auf dem See. Insgesamt sind die Teilnehmer in acht Leistungsklassen aufgeteilt, die dann auch ganz speziell trainiert werden. Also je nach Leistungs- und Kenntnisstand der Kinder“, erklärte Drechsler zum Ablauf. Dabei werden die Segel-Kids von insgesamt 17 Trainer unterstützt und neun Helfer kümmern sich um die sonstigen Belange der Schützlinge, inklusive der Verpflegung. „Wir haben hier ein Zeltlager für die Dauer des Trainingslagers aufgebaut. Alle Trainer und Helfer sind ehrenamtlich tätig und viele haben sich extra dafür auch Urlaub genommen“, berichtete Drechsler.

Einige hoffnungsvolle Talente sind unter den Finowern, das hat das Trainingslager gezeigt. Es gibt drei Stufen, die jeder Schützling durchlaufen muss. „Als Erstes bringen wir den Kindern bei, wie sie mit dem Segelboot von A nach B kommen. Dann, wie sie ganz schnell von A nach B kommen. Und am Ende, wie sie schneller als alle anderen von A nach B kommen“, erklärte Drechsler lachend.

Aber auch sonst sind die Finower Segler, von den 160 Mitgliedern gehören 33 zum Nachwuchs, schon eine Ausnahme in diesem Sport. „Uns ist es wichtig, dass wir allen interessierten Kindern diesen Sport ermöglichen können, unabhängig von der finanziellen Situation. Dazu ist ein großer finanzieller Aufwand nötig, den wir bislang stemmen konnten. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so, wenn wir weiterhin Unterstützer finden“, sagte Drechsler. Denn so ein Boot und das materielle Drumherum sind schon eine finanzielle Herausforderung für den Verein.

Die Segler, die bereits über das Anfängerstadium hinaus sind, sind am Wochenende an gleicher Stelle bei der 66. Werbellinseeregatta gefordert. (dl)