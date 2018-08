Reifen-Poker mal schlecht, mal gut

Roland Hanke

Bratislava (MOZ) Nach dem ersten Podestplatz im diesjährigen Carbonia Cup blickt der Fürstenwalder Automobil-Rennfahrer Olaf Haeusner vom Team H & S Motorsport dem vierten Wertungslauf am Mittwoch auf dem Motodrom im tschechischen Most optimistisch entgegen. Bevor es am Dienstagnachmittag los geht, will er sich noch Rennreifen in verschiedenen Gummi-Mischungen für seinen rund 360 PS starken BMW M3 besorgen.

Denn das ist eine der Lehren, die er von den zwei Läufen auf dem Slovakia Ring, rund 35 Kilo-meter südöstlich der Hauptstadt Bratislava, mitgenommen hat. Das erste Rennen war ein Pokerspiel mit dem Wetter. Drei Minuten vor dem Start fing es leicht an zu regnen. „Dazu war es windig, und die Entscheidung, auf Regenreifen zu setzen, fiel uns sehr schwer. Also sind wir, so wie auch 80 Prozent der anderen Fahrer, mit Slicks raus“, erzählt Haeusner. „Leider die falsche Option, um ein schnelles Rennen fahren zu können.“ In seiner Klasse A4 bis 3,5 LiterHubraum wurde er Sechster, im Gesamtfeld von 31 Autos 17.

Nun hieß es, die Chance im zweiten Rennen zu nutzen. „Da haben wir wohl alles richtig gemacht. Wo einige schon auf Slicks setzten, blieben wir den Regenreifen treu. Das war die bessere Entscheidung“, sagt der Fürstenwalder, der Klassen-Dritter und Gesamt-Sechster wurde. In der Tageswertung beider Rennen sprang für ihn als Dritter der erste Podestplatz (Gesamt-Fünfter) hinter den Tschechen Jiri Prochazka und Otto Svoboda (beide BMW M3) heraus. In der Cup-Wertung verharrt Olaf Haeusner trotz 20 gesammelter Punkte auf Platz 4.

„Vielleicht kann ich ja noch den dritten Rang ins Visier nehmen“, sagt der Rennfahrer aus Fürstenwalde. Nach Most geht es im Carbonia Cup am 24. September auf dem neuen Silesia-Ring in Polen sowie am 14. Oktober erneut in Most weiter.(RH)