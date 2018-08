Preußen-Test endet 0:4

Helmut Musick

Beeskow (MOZ) Trotz einer am Ende doch noch eindeutigen 0:4-Niederlage haben die Fußballer von Preußen Beeskow im Testspiel am Mittwochabend gegen den Brandenburgligisten Grün-Weiß Lübben phasenweise gut mithalten können. Lange Zeit konnte der gastgebende Landesklasse-Vertreter das knappe 0:1 halten und sogar selbst einige Akzente setzen. Ein Tor blieb den Preußen jedoch versagt.

Bereits in der dritten Minute waren die zwei Klassen höher spielenden Gäste in Führung gegangen. Die Grün-Weißen bestimmten auch danach das Geschehen auf dem Hybridrasenplatz im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum. Nach 32 Minuten ergab sich für Sebastian Gottschall die große Möglichkeit zum Ausgleich. Seinen Schuss parierte der Lübbener Keeper Patrick Michaelis aber großartig per Fußabwehr. Die Gäste waren zwar spielerisch und auch feldüberlegen, konnten das aber nicht zu weiteren Toren nutzen.

Nach der Pause boten sich den Beeskowern gleich mehrere Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur. Nach einem schönen Spielzug ging der Abschluss von Gottschall nur knapp am Tor vorbei (48.). Ein Freistoß der Lübbener verfehlte danach ebenfalls nur knapp den rechten Pfosten des von René Margraff gehüteten Preußen-Tores (55.). Anschließend traf Romano Lindner, der drei der vier Gäste-Treffer erzielte, volley nur die Latte (57.).

Die Preußen versuchten jetzt mitzuspielen, was stellenweise auch gut gelang. Gleich mehrmals konnten sie im Vorwärtsgang schöne Spielzüge kreieren, die aber nicht belohnt wurden, da die Gäste-Abwehr gut stand. Die Lübbeneren war dagegen kaltschnäuziger und erzielte nach 75 Minuten das 2:0. Im Anschluss daran wurde Peter Lassek schön freigespielt und ging in Richtung Gästetor. Unter starker, fast regelwidriger Bedrängnis wurde er zu Fall gebracht. Sein Abschluss im Fallen strich knapp am Tor vorbei (77.). In der Schlussphase ging den Gastgebern durch die vielen Wechsel etwas die Ordnung verloren, so dass die Grün-Weißen zum Endstand erhöhten.

Für die Preußen war es nach dem 1:3 gegen Süd-Landesligist Blau-Weiß Briesen die zweite Niederlage in der Vorbereitung auf die Landesklasse Ost. Das nächste Spiel der Kreisstädter steigt am Sonnabend, ab 15 Uhrbeim VfB Fünfeichen, der letzte Test dann am Mittwoch, 19 Uhr, bei Kreisoberligist FC Eisen-hüttenstadt II (Aufbau-Sportplatz, Diehloer Straße).(hmu)