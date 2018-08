Sonnenstrom-Rekorde im Supersommer

Ellen Werner

Finowfurt (MOZ) Mehr Sonne, mehr Energie: Im Supersommer 2018 erfreuen sich Stromproduzenten wie die vom Finowfurter Solarpark bester Erträge. Vom Betriebsgelände auf dem ehemaligen Flugfeld aus werden mehrere Anlagen in Brandenburg verwaltet.

Nein, es ist nicht das Meer und nicht einmal ein großer See. Von den Hügeln der Betonhangars aus betrachtet, erinnert das weithin blauschimmernde Feld aber tatsächlich an ein Gewässer. Ein Anblick, der auch Leute wie René Baumann und Henry Köpke, die hier die Technik beherrschen, immer wieder beeindruckt. Am Mittwoch zeigen sie das Gelände Axel Vogel, der als Grünen-Fraktionschef im Brandenburger Landtag hier Station auf seiner Sommertour macht.

Knappe 40 Grad sind hier draußen. Sonne satt für alle Module. Ideale Voraussetzungen für die Stromproduktion also? Nicht ganz: „Am liebsten wäre uns viel Sonne und Kälte“, sagt Baumann, der im technischen Bereich am Firmensitz der Renewable Energy Capital Partners (RCP) Betriebsführung arbeitet. „Mit der Wärme sinkt auch der Modulwirkungsgrad“, erläutert er.

Dennoch läuft es natürlich bestens am Solarfeld. Das zeigt ein Blick auf die Schaltzentrale im Betriebsgebäude an der von der Muttergesellschaft aus Frankfurt am Main etablierten Adresse Sonnenallee 1. Acht große Monitore hängen an der Wand, für jeden der von RCP betreuten Solarparks einer. Insgesamt 98 500 Messwerte, manche minütlich, andere viertelstündlich, laufen hier zusammen. Für Finow II, wie die Betreiber das Hauptfeld der Solaranlage nennen, spuckt der Monitor schon mal eine ordentliche Summe für den Energieertrag an diesem Tag aus: reichliche 29 000 Euro allein bis 14 Uhr. „Historisch ist das Ergebnis von gestern“, sagt René Baumann. Zusammen mit Finow III, einem kleineren Feld, produzierte die Anlage am Dienstag für rund 82 000 Euro Energie.

Ganz plastisch macht es die Jahresstatistik, die Baumann mit Manfred Kittelmann, einem der zwei RCP-Geschäftsführer und Eigentümer, präsentiert. Seit Monaten erheben sich die blauen Balken für die Ist-Zahlen über die roten, die für die Soll-Zahlen stehen. „Die Stromproduktion ist in diesem Jahr extrem gut“, sagt Kittelmann. „Zur Zeit liegen wir 20 Prozent über dem Soll, Ende Juli hatten wir schon den Stand für August mit drin.“

Allein von dem übers Soll hinaus erzeugten Strom – 167 Millionen statt 140 Millionen Kilowattstunden – könnten rund 10 000 Haushalte ein Jahr lang versorgt werden, überschlägt Grünen-Fraktionschef Vogel am Taschenrechner. Ihm sei es auf seiner diesjährigen Sommertour wichtig, einen Ort in den Fokus zu rücken, an dem erneuerbare Energien produziert werden. „Wir erleben ja gerade, dass von Gegnern der erneuerbaren Energien immer der Naturschutz angeführt wird“, sagt er. „Hier sehen wir: Obwohl es eine großflächige Solaranlage ist, ist es natürlich möglich, erneuerbare Energien und Naturschutz in Einklang zu bringen.“

Errichtet hatte die später insolvente Solarhybrid AG die etwa 410 000 Module im Jahr 2011. Damals sahen sich die Kraftwerks-erbauer erst durch nachträgliche Auflagen zum Naturschutz gezwungen. Heute leben Zehntausende Fledermäuse in früheren Hangars. Gemäht wird nach Vorgaben von Experten. Seltene Vogelarten wie Steinschmätzer und Wiedehopf brüten hier.

Unbegrenzt am Solarstrom verdienen lässt sich übrigens auch im Supersommer nicht. Das verhindert das Energie-Einspeisegesetz, an das man in Finowfurt noch bis 2031 gebunden ist. Das bedeute auch, dass die Stromproduktion heruntergefahren werden muss, wenn zu viel Energie eingespeist wird, sagt RCP-Chef Kittelmann. „Das passiert hier permanent.“ Zur Zeit jedoch weniger. Kohle- und Kernkraftwerke reduzieren ihre Leistungsfähigkeit, weil das Kühlwasser in der Hitze zu heiß wird. „Da ist doch gut“, sagt Vogel, „dass wir dafür Solarstrom haben“.