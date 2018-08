Ein Team gegen Krebs

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Etwa 1400 Krebspatienten im Quartal werden in der Onkologischen Klinik des Asklepios Klinikums Uckermark behandelt. Das sind fast 60 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vor drei Jahren.

Dieser Trend wird sich fortsetzen, prophezeit Chefarzt Professor Dr. Axel Matzdorff. Die Zahl der Tumorerkrankungen steigt. Darauf musste und hat sich das Klinikum eingestellt und sein Behandlungsspektrum immer weiter ausgebaut und qualifiziert.

In diesem Jahr wurde das Schwedter Klinikum von der Landesregierung offiziell als Tumorzentrum des Landes Brandenburg anerkannt. Man habe sich bewusst dazu entschieden, Tumorbehandlungen nicht nach Erkrankungsarten zu separieren und auf alle Fachrichtungen des Klinikums zu verteilen, sondern sie in einer Klinik zusammenzufassen, um auch alle erfahrenen Spezialisten, geschulten Pflegekräfte, Diagnostik- und Therapieverfahren zu bündeln – in einem Tumorzentrum, das interdisziplinär mit den anderen Fachrichtungen und Kliniken zusammenarbeitet. Das erleichtert die Kommunikation und erspart Wege und Zeit, die letztlich den Patienten zugutekommt.

Dafür wird im August eine Koordinatorin neu eingestellt, die dieses Behandlungskonzept weiter verbessern und vernetzen soll. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Beteiligten. Als Tumorzentrum erhält das Krankenhaus eine Förderung für Schulungen, Tumorkonferenzen und für die Kooperation mit anderen spezialisierten Kliniken.

„Wir können in unserem Hause fast alle Tumorerkrankungen nach modernstem Standard behandeln, dennoch gibt es immer mal Patienten und Erkrankungen, für die andere Kliniken spezialisiert sind und mit denen wir dann zusammenarbeiten, zum Beispiel bei Hirntumoren, Lungen-Operationen oder Krebserkrankungen im Kindesalter mit Kliniken in Berlin und in Eberswalde.“

Ein Schwerpunkt im Asklepios Klinikum Uckermark wird die Behandlung von Brustkrebs werden. „Wir haben vor einigen Monaten mit Dr. Frank Kozian einen hervorragenden Spezialisten für Brustkrebserkrankungen gewinnen können, der unser Team verstärkt“, freut sich Axel Matzdorff. „Ein Vorteil bei uns ist die überschaubare Größe der Klinik, sodass der Patient immer dieselben Behandler sieht und der vertraute Arzt der direkte, persönliche Ansprechpartner für Patient und Angehörige ist. Eine Tumorerkrankung ist für die Betroffenen und auch für die Angehörigen eine körperliche und seelische Ausnahmesituation“, betont Axel Matzdorff. „Wir müssen uns nicht hinter den großen Kliniken verstecken. Im Gegenteil, wir sind eine Klinik der kurzen Wege und der persönlichen Zuwendung.“

Matzdorff möchte seinen Patienten das Gefühl nehmen, nicht nur ein Rädchen im Getriebe einer großen Medizinfabrik zu sein. „Mein Wunsch ist es, dass die Patienten sagen, das ist unser Tumorzentrum, hier wird alles für mich getan.“ Die wichtigste Frage, die er als ein Patient immer seinem Arzt stellen würde, lautet: „Würden sie sich selbst hier behandeln lassen?“