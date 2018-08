Neue Bäume finden kein Wasser

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zweimal hat es im Stadtforst in diesem Sommer bisher gebrannt – durch Zufall wurden die Feuer schnell entdeckt. Zusätzlich gepflanzte Laubbäume sollen verhindern, dass sich Brände schnell ausbreiten. Doch die jungen Pflanzen leiden unter der Trockenheit.

An der Rinde entlang zieht sich eine tiefe Kerbe in Richtung Boden – während des Unwetters vor zwei Wochen traf ein Blitz die Kiefer im Wald nahe der Großen Tränke. Zwei Tage schwelte das Feuer, bis es sich am Montag vergangener Woche entzündete. „Es war purer Zufall, das Forstmitarbeiter das Feuer entdeckt haben und Alarm auslösen konnten“, sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber. So konnten die Flammen schnell bekämpft werden. Ebenso im Waldstück an der Ehrenfried-Jopp-Straße vor einigen Wochen: Dort bemerkten Spaziergänger Rauch und riefen die Feuerwehr.

Die Mitarbeiter des Stadtforstes arbeiten indes daran, dass Feuer weniger Chancen haben, sich auszubreiten. Im Revier Buchte bei Spreenhagen, zwischen Spree und Oder-Spree-Kanal, entsteht mit zwischen hohe Kiefern gepflanzten Roteichen ein Mischwald-Korridor, der mögliche Feuer eindämmen soll. Denn: Ein gemischter Wald ist stabiler, auch bei Sturm und Insektenbefall, und auf dem Waldboden liegendes Laub entzündet sich nicht so schnell wie die Gräser unter hohen Kiefern. „Die brennen wie Zunder“, sagt Thomas Weber.

Das Problem mit den Laubbäumen sei: „Es ist schwer, solche zu finden, die die Bedingungen hier abhaben können“. Esskastanien vertragen Hitze, aber keinen Frost; Buchen brauchen viel Niederschlag. „Roteichen eignen sich eher, weil sie mit dem Sandboden gut klarkommen und schnell wachsen“, so der Stadtforstdirektor.

Neu gepflanzt haben seine Mitarbeiter im März und April nahe der Großen Tränke Zerreichen, auch Douglasien und Kiefern – 40 000 Bäume insgesamt. Ihre Nadeln sind braun, die jungen Eichenblätter trocken. „Dass selbst die Kiefern es nicht schaffen, ist schon ungewöhnlich“, sagt Weber. 50 Prozent der Neupflanzungen seien wegen der Trockenheit inzwischen verloren. Weil die jungen Wurzeln nicht so tief ins Erdreich reichen, dass sie – wie die älteren Bäume – tieferliegende Wasserquellen erreichen können und der Aufwand, zusätzlich zu gießen, zu groß wäre.

Die Bäume leiden. Auch die Waldbrandgefahr ist unverändert hoch. Dass die Feuerwehr bisher nur zweimal anrücken musste, ist ein Glück – ebenso dass die Brände sehr früh entdeckt wurden, noch bevor das Früherkennungssystem „Fire Watch“ Alarm geschlagen hatte.

108 Kameras überwachen die Wälder Brandenburgs, ihre Sensoren erkennen die typischen Grauwerte einer Rauchwolke und melden Feuer in der Frühphase ihres Entstehens. Im Stadtforst ist etwa der Funkmast am Friesenstadion mit einer Kamera bestückt, auch der ehemals bemannte Feuerwachturm bei Hangelsberg ist mit der Technik ausgestattet. Sie überwacht eine Fläche von bis zu 70 000 Hektar. Dazu drehen sich die Kameras permanent; sechs Minuten dauert ein 360-Grad-Schwenk über die Umgebung. Die Bilder werten Forstmitarbeiter in der Waldbrandzentrale in Wünsdorf (Teltow-Fläming) aus, bei Alarm informieren sie die Feuerwehr.

Was der Wald braucht, ist Regen – viel Regen, denn kurze Gewitterschauer mildern die Brandgefahr und den Durst der jungen Bäume nicht: „Der Großteil bleibt an den hohen Baumkronen hängen und verdunstet gleich wieder“, so der Stadtforstdirektor. Entwarnung kann er nur für die im Wald lebenden Tiere geben: Sie haben Zugang zu Gräben und Flüssen und können ihren Durst dort stillen.