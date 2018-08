Nachbarn auf Zeit

Lieben die Natur: Katharina und Merijn Plaisier machen Campingurlaub am Üdersee. Mit dabei natürlich die 15 Monate alte Kira und der achtjährige Daniel. Die Familie stammt aus den Niederlanden. Katharina allerdings ist in Eberswalde geboren und war als Kind oft auf dem Platz. © Foto: Julia Lehmann/MOZ

Julia Lehmann

Finowfurt/Brodowin (MOZ) Das gelb-schwarze Nummernschild sagt es schon. Hier kommt jemand aus den Niederlanden. Der Wagen gehört zu einer vierköpfigen Familie. Die hat es sich seit Anfang der Woche auf dem Ferienpark Üdersee Camp in Finowfurt mit Camper und Gartenstühlen bequem gemacht. Katharina Plaisier (31) ist mit Mann Merijn (31), Stiefsohn Daniel (8) sowie der kleinen Kira (15 Monate) aus der Nähe von Rotterdam angereist. Kind Nummer drei ist gerade unterwegs.

Die Familie ist das erste Mal zum Campen in Deutschland und doch nicht ganz zufällig hier. Katharina ist in Eberswalde geboren, ihre Großmutter und Mutter leben noch heute dort. Mit 17 ging sie zu ihrem Vater nach Holland, berichtet sie. Heute spricht sie Niederländisch und Deutsch fließend.

Schon ihre Großeltern hatten einen festen Platz am Üdersee. „Meine Eltern haben erzählt, ich hätte hier laufen gelernt“, sagt Katharina. „Und ich habe gehofft, dass die Kleine hier auch laufen lernt.“ Mehr als eine Woche ist ja noch Zeit. Für die Patchwork-Familie sind die Bedingungen perfekt. Ein schattiger Platz für das Camp und direkt am See. Für Katharina liegt der Vorteil des Campens auf der Hand. Man ist in der Natur und die Kinder können sich frei bewegen.

Auf dem Programm steht vor allem eins: Entspannung. Gerade für die schwangere Katharina wichtig. Aber auch die Familie wollen sie besuchen. Die nahe gelegene Hauptstadt macht sich durch den Fernsehturm und andere Sehenswürdigkeiten interessant. Trotzdem haben vor allem die Wälder in der Region gelockt.

Weiter östlich, in Brodowin, trifft man zwei weitere Naturfreunde an. Christine (78) und Horst (83) Fischer kommen aus Leipzig. Das Ehepaar hat seine Fahrräder aufs Auto geschnallt und ist nach Brodowin zu Edelgard Schwendike gereist. Sie vermietet dort ihre idyllische kleine Waldhütte. Und die steht tatsächlich im Wald, aber trotzdem unweit vom Parsteiner See und dem Brodowiner Dorfkern. Auf 40 Quadratmetern könnten die Fischers äußerst ruhige zwei Wochen verbringen.

Könnten, denn das Paar ist gern viel unterwegs. In Angermünde waren sie schon. Eberswalde, Chorin, Oderberg oder die Schorfheide wollen sie auch noch sehen. Und am liebsten ist es den Leipzigern, wenn sie immer ein Stück mit dem Rad zurücklegen können. Horst Fischer ist gebürtiger Berliner und wollte mal wieder in der Nähe seiner einstigen Heimatstadt Urlaub machen. Und da das Paar schon viel gesehen hat, aber den Barnim noch nicht, fiel die Wahl auf die kleine Holzhütte in Brodowin.

Entdeckt hat sie Christine Fischer auf einer Leipziger Touristenmesse. Dort fiel ihr das Reisemagazin der Wito in Eberswalde in die Hand. Mehr als 400 Ferienwohnungen, Hotel, Campingplätze und mehr machen darin Werbung für den Barnim als Reiseziel.

Für diese Saison dürfte kaum ein Gastronom oder Vermieter Sorge haben. „Wir wissen, dass das eine tolle Saison ist“, sagt Sabine Grassow von der Wito. Übernachtungszahlen habe sie nicht, denn die muss kein Anbieter melden. Allerdings wird am Ende der Saison immer Feedback eingeholt. „Die Gäste kommen vor allem aus den europäischen Nachbarländern“, sagt Sabine Grassow. Ausnahmen sind aber immer dabei.

Am Üdersee waren jüngst erst Italiener zu Gast. Auch Briten, Finnen, Österreicher und Schweizer kämen immer wieder. Dorit Loesch, Mitarbeiterin am Campingplatz am Parsteiner See, berichtet von Gästen aus Österreich und Tschechien. Meistens seien die nur für wenige Tage da, während deutsche Gäste mindestens eine Woche bleiben. Viele kommen immer wieder. Zurück zum Wald, zum See, aufs Land.