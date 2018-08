Leben mit dem Stahlseil

Peter Michael Jachmann Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Im Dezember führt Fischer-Kran den letzten Auftrag aus. „Im Sommer kann man aber besser den Ausstand feiern, deshalb lade ich am 18. August die Partner meines Unternehmens zur Abschiedsfeier ein. Die Brücke über die Welse am Wolletzsee ist jedenfalls die letzte Brücke, die ich für die Stadt Angermünde irgendwo eingehoben habe.“ Stolz erklärt Fischer, dass er bei fast allen Brücken zwischen Finowfurt und Pomellen mit seinem Autokran dabei gewesen ist. „Gesundheitlich bin ich zwar gut drauf, aber irgendwann muss Schluss sein. Ich habe schon drei Jahre dran gehängt, bin inzwischen 68 Jahre jung!“ Einen Nachfolger gibt es leider nicht. Mit dem Ruhestand endet die Geschichte von Fischer-Kran!

Im Leben von Volkmar Fischer hing manchmal etwas am seidenen Faden, oder wie er es selber formulieren würde, an einem Stahlseil mit einer 50-Tonnen-Last. Das war 1999 so. Da wurde er beim Kauf eines Krans übers Ohr gehauen. Der war Schrott. Das war so, als er mit dem Kauf eines leistungsfähigen Krans Inhaber einer eigenen Firma mit Hebeleistungen für jedermann wurde. Er hat Aufträge für den Haus- und Dachstuhlbau ausgeführt, für Hallen- und Brückenbauten sowie Industriemontagen.

Die eigene Firma war nicht sein Jugendtraum. Der 1950 in Thüringen geborene Mann wollte Maurer werden. Aus ihm wurde ein Allrounder, der vieles kann. Er war Möbellackierer und Polsterer. Soldat. Er erlernte im PCK in einen Metallberuf. Bei der Firma Grohmann in Schwedt hat er das „Laufen“ in der Kran-Branche gelernt. Als die Firma sich aus der Oderstadt zurückzog, wurde es zwischenzeitlich eng. Beim Sprung in die Selbstständigkeit gab es unerwartete Hindernisse wie den Schrottkrankauf. Fischer hat lange keinen Urlaub gemacht, viel und hart gearbeitet.

Am Jahresende setzt sich Volkmar Fischer zur Ruhe. Dann endet die gut 20-jährige Geschichte des Greiffenberger Unternehmens – der Kran-Mann geht in Ruhestand.(mpj/dir)