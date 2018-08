Bau des Solarbootes am Kanal nimmt Formen an

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Das Solarboot der Jungunternehmer der Finowfurter Sofi-S UG nähert sich der Fertigstellung. „Der Rohbau steht“, bestätigt Jörg Bauer (Joschi). In wenigen Wochen soll eine erste Probefahrt unternommen und die Fahrtauglichkeit auf Herz und Nieren getestet werden. Die offizielle Enthüllung des Bootes soll am 22. September sein, so Joschi. Dort wird es ein Familienfest am Finowkanal geben.

Die Schüler haben in den vergangenen Wochen intensiv an dem solarbetriebenen Boot gearbeitet. Es wurde das Ponton, sozusagen der Unterbau, bereits vor ein paar Tagen zu Wasser gelassen. Auch die Außenwände des Bootes und das Dach sind fertig, so Joschi. Die Fenster sind bestellt und können bald montiert werden. Derzeit arbeiten die Schüler, die das Unternehmen Sofi-S gegründet haben am Innenausbau des Bootes: Neben einem großen Raum für die Crew soll es auf dem Boot eine Toilette und Küche geben.

Im kommenden Jahr soll das Boot dann offiziell seinen Betrieb aufnehmen und wird für Fahrten auf dem Finowkanal vermietet. Bis zu sechs Leute finden darauf einen Schlafplatz. Die Kapazität der solarenergie-gespeisten Batterien reicht für 15 Stunden Fahrt. Darüber hinaus muss man auf die Sonne setzen. Was nun noch fehlt, ist der Antrieb. Die Solarpaneele kommen im Winter aufs Dach, erklärt Joschi, der die Arbeiten am Solar-Boot koordiniert. Dann wird das Boot nochmal aus dem Wasser gehoben und im Trockendeck fertiggestellt. Ursprünglich war der Bau des Solarbootes ein Projekt der Finowfurter Schule und des Jugendtreffs in Finowfurt unter Leitung von Joschi. Mit der Übernahme des Wanderrastplatzes am Erzbergerplatz wurde sodann eine Schülerfirma gegründet. Insgesamt zehn Mädchen und Jungen von 10 bis 16 Jahren sind als Gesellschafter dabei und vermieten Kajak, Canadier und ein Tretboot am Finowkanal. „Die Vermietung läuft bombig“, so Joschi. Ein besseres Startjahr hätte es nicht geben können. Dank des Wetters würde der Bootsverleih sehr gut angenommen. Mithilfe der Sponsoren Franke Baumaschinen, der Bar Remix und Metallbau Schorsch konnte kürzlich ein Tretboot gekauft werden.

Erst im März dieses Jahres hatte die Schülerfirma „Sofi-S UG“ den gemeindeeigenen Wasserwanderrastplatz mit Bootsverleih im Schorfheider Ortsteil Finowfurt übernommen. Seit Neustem ist auch ein Tretboot im Fuhrpark der Firma dazugekommen. Die Preise orientieren sich dabei am Markt. So kostet ein 2er-Kajak sechs Euro pro Stunde oder 40 Euro am Tag. Für einen familientauglichen 4er-Canadier sind 8 Euro bzw. 50 Euro pro Tag fällig. Das Tretboot, das vor allem für Familien mit kleinen Kindern geeignet ist kostet 8 Euro pro Stunde.

Wer ein Kanu oder Tretboot mieten möchte, muss unter www.sofi-s-ug.de reservieren. In den Ferien ist die Station zudem von 10 bis 17 Uhr besetzt.