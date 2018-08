Altstadtzimmer schließt zum Monatsende

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Das Restaurant Altstadtzimmer im Hotel zum Schwan, das erst Anfang März eröffnet wurde, schließt zum Monatsende. Das hat Hotelchefin Stefanie Richter bestätigt. Für die Schließung gebe es vor allem betriebswirtschaftliche Gründe. Aktuell, so Stefanie Richter, trage sich das Restaurant zwar, aber es sei absehbar, dass dies in den Wintermonaten nicht gelinge. Dann wären Zuschüsse aus dem Hotelbetrieb nötig. Das könne sie auf Dauer nicht leisten. Mit Altstadtzimmer-Küchenchef Martin Kortschlag sei sie sich auch von Beginn an einig gewesen, dass das Projekt zunächst ein Versuch sei. Martin Kortschlag hatte die Schließung des Restaurants auf Instagram bekanntgegeben und bedauert.

Im Altstadtzimmer setzt der Koch auf eine frische Küche mit regionalen Zutaten. „Raffiniert regional“ lautet das Credo. Das, so Stefanie Richter, sei von den Gästen auch gut angenommen worden. Im Rückblick hält sie die Öffnungszeiten des Restaurants für problematisch. Serviert wird ab 17 Uhr, sonntags und montags ist geschlossen. „Für eine Erweiterung bräuchte man mehr Personal. Das ist schwierig zu bekommen und muss auch bezahlt werden, wenn keine Gäste kommen“, begründet sie, warum eine Erweiterung der Öffnungszeiten nicht in Betracht gezogen wurde. Martin Kortschlag will am 24. August das letzte Mal kochen. Außerdem wird das Altstadtzimmer-Team sich an der Langen Nacht beteiligen. Dann gibt es hausgemachte Fleischkroketten mit Salat und Kräutercreme. Das ist im Altstadtzimmer derzeit der beliebte Gruß aus der Küche. Von September bis Dezember wird das Restaurant im Schwan mit gutbürgerlicher Küche weitergeführt. Die Öffnungszeiten bleiben. Zum Jahresende will Stefanie Richter den Restaurantbetrieb ganz einstellen. Der Schwan wird dann als Hotel garni betrieben. Die Übernachtungsgäste bekommen Frühstück.

Wer zu Hause einen Gutschein für das Altstadtzimmer hat, sollte also umgehend das Restaurant besuchen, wenn er die Kochkünste von Martin Kortschlag genießen will. Stefanie Richter sichert zu, dass der Schwan die Gutscheine auch danach einlöst. Wer erst im kommenden Jahr kommt, erhalte auf Wunsch sein Geld zurück.