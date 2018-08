Zelten neben Hansi und Zickchen

MOZ

Neuzelle (Patrizia Czajor) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, im Barnim und in Frankfurt aufgespürt. Heute: Der Zeltplatz der Gaststätte Zum Zickenzeller in Neuzelle.

Gerade haben Ania und Mariusz auf der Terrasse der Gaststätte zum Zickenzeller die letzten Bissen ihres Frühstücks genossen. Schon jetzt scheint die Sonne relativ intensiv. Mariusz lehnt sich auf der rustikalen Garnitur zurück und tippt etwas in sein Handy ein. Eine Stunde bleibt ihnen noch, dann wollen sie mit den Fahrrädern wieder in Richtung Eisenhüttenstadt unterwegs sein, meint Ania. Vor zwei Tagen hätten sie in Görlitz ihre Fahrradtour gestartet und möchten entlang des Oder-Neiße-Radwegs am Sonntag bis nach Swinemünde kommen. Ziel der heutigen Etappe ist Küstrin-Kietz.

Viel Zeit zum Verweilen bleibt dem Ehepaar aus Breslau hingegen bei ihrer Tour nicht. Nach ihrer Ankunft in Neuzelle am Abend zuvor hätten sie sich die Natur und Umgebung ein bisschen angesehen und seien dann aber frühzeitig ins Bett gegangen. „Es ist wirklich sehr schön hier“, betont Ania. Doch durch das Wetter seien sie beide auch sehr müde gewesen und hätten es nicht geschafft, noch Museen zu besuchen, bedauert die 35-Jährige. „Aber wir wollen ein anderes Mal mit dem Auto wiederkommen“, versichert sie.

Sehr wohl gefühlt hätten sie sich, sind sich beide einig, auf dem Zeltplatz der Gaststätte. Gleich hinter der Terrasse, auf der sie gefrühstückt haben, bietet Eigentümer Peter Peschke bereits seit fast 25 Jahren Stellplätze für Zelte und Wohnwagen an. Obwohl es in Neuzelle kaum zentraler gelegen sein kann – der Bahnhof ist nicht einmal einen Kilometer entfernt – ist der Garten von Peter Peschkes Wirtshaus ein sehr idyllischer Schlafplatz. Auf der einen Seite blicken Gäste auf nichts als Bäume und Sträucher. Auf der anderen Seite grenzt der Rasen an einen kleinen Teich, der fast komplett von ovalen Blättern bedeckt ist. „Da schwimmen Störe, Wimpelkarpfen und Goldfische drin“, sagt Peschke.

Überqueren die Gäste einen liebevoll zusammengebauten Türrahmen zwischen Stellplatz und Teichanlage stehen sie vor dem Stall von Hansi und Zickchen. Erst als Peter Peschke die Gelegenheit des Rundgangs nutzt, um die beiden zu füttern, fällt dem Besucher dann auch noch die Pfauenfamilie hinter dem Ziegenstall auf. „Das sind die lautesten Tiere der Welt“, betont der Gastwirt. Zumindest zum Ende des Frühjahrs, wie der gebürtige Beeskower versichert. Dann lasse der Hahn seinen Schrei los, damit die Henne in Ruhe brüten könne, erläutert er.

Als Peter Peschke den Ziegenstall verlässt, wollen auch Ania und Mariusz starten. Von dem Gastwirt möchten sie aber noch wissen, wo sie den nächsten Fahrradladen finden können. Die Halterung für ihre Trinkflasche sei kaputt. Peter Peschke unterhält sich gerne mit den Fahrradtouristen, sagt er, als sich die beiden schließlich verabschiedet haben. Er findet es nur schade, dass die Zahl der Touristen, die zu ihm kämen, abgenommen habe. Vor fünf Jahren, erinnert er sich, habe ein Künstlerverein aus über 50 Personen in seinem Garten geschlafen. „Wir kommen dann gerne abends noch ins Gespräch“, freut er sich über solche Momente. Und wenn die Gäste noch etwas länger in Neuzelle bleiben möchten, gäbe er gerne Tipps für Ausflüge. Abgesehen von der Natur liegen laut Peter Peschke auch viele kulturelle und historische Orte in der unmittelbaren Umgebung. Dazu gehöre nicht nur das Kloster. Im Strohhaus könnten Besucher etwa Einblick in den Alltag der Bediensteten in früheren Zeiten bekommen. Und das Bauernmuseum dokumentiere die Entwicklung der Landwirtschaft von der Klosterzeit bis heute.