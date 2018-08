Bohrturm an Kavernen

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Auf dem Gelände des Energieversorgers EWE in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) wird wieder gebohrt. Allerdings nicht für einen dritten unterirdischen Erdgasspeicher, sondern für die Außerbetriebnahme einer Kaverne.

Sonderlich laut ist es nicht in der Nähe des Bohrturms. Die Geräusche der Siebanlagen, die die groben Teile aus der Bohrspülung filtern, und der Container-Zentrifugen, die die Feinarbeit erledigen, sind kaum stärker als die eines Notstromaggregats. Zum nächsten Wohngebiet ist dennoch eine Lärmschutzwand aufgestellt. Insbesondere um das metallische Klirren beim Kuppeln der Gestänge in Nachtstunden zu mildern, erklärt Jörg Schattling, der Chef der EWE-Gasspeicher GmbH. Sie lässt derzeit an der kleineren der beiden Gaskavernen am Standort eine Kontrollbohrung vornehmen. Man will Erkenntnisse gewinnen, ob der Hohlraum im Salzstock 1000 Meter unter der Oberfläche dauerhaft verschlossen werden kann.

Außer Betrieb ist die 2007 erstmalig befüllte Kaverne mit etwa 260 000 Kubikmetern Fassungsvermögen bereits. Durch die Liberalisierung des Gasmarktes ist das anfangs übliche Einlagern im Sommer und Auslagern für den Mehrbedarf im Winter nicht mehr üblich. Und EWE ist nicht mehr der einzige Anbieter in der Region. Vielmehr können die verschiedensten Kunden hier Lagerkapazitäten buchen und für ihre Handelsgeschäfte Injektionen oder Entnahmen veranlassen. Angesichts von vergleichsweise hohen Kosten für Wartung, Kontrolle und Infrastruktur war die Nutzung der kleinen Kaverne nicht mehr wirtschaftlich.

Nun beginne ein langwieriger Prüfprozess, erklärt Schattling. Es sei noch nicht endgültig entschieden, ob die Kaverne verfüllt und verschlossen wird. Dafür Technologien zu entwickeln, sei auch ein Ansatz. Und durch die zweite Bohrung kann später das Gas restlos entleert werden. Zugleich dient sie verschiedenen Messungen. Zunächst einmal muss der Bohrer aber bis zum Hohlraum vordringen. Im September/Oktober 2019 wird man sich bis auf etwa 80 Meter an die Kavernendecke herangearbeitet haben, kündigt der Ingenieur an. Dann wird die Bohranlage gewechselt.

Gebohrt wird übrigens nicht senkrecht in die Tiefe, sondern mit mehreren Knicken. Spezielle Gestänge und die physikalischen Eigenschaften des Stahls machen solch einen „Bohrpfad“ möglich. Soll sich der Bohrer gerade ins „Gebirge“, wie es der Experte nennt, fressen, kommen sogenannte Stabilisatoren zum Einsatz. Der Bohrmeißel mit den ineinandergreifenden Zahnrädern ist mit speziellen Düsen ausgestattet, damit das Bohrklein nach oben gespült wird. Und ein Sensor am Kopf übermittelt den Experten an der Oberfläche seine genaue Position in 3 D. Alle paar Meter werden zudem Proben genommen und von Geologen untersucht.

Fällt eine Entscheidung für das Verfüllen und Verschließen der Kaverne, rechnet Schattling nicht vor 2020 mit dem Start. Und alles in allem werde es wohl fünf Jahre dauern.