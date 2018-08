Idee vom eigenen Förster

Heike Jänicke

Zirka 1200 Hektar Wald, mehr Laub- als Nadelwald, befinden sich im Eigentum der Stadt Bad Freienwalde. Der muss bewirtschaftet und gepflegt werden. Mit dem Aufgaben betraut ist Stadtförster Peter Rüffler. Der allerdings verrichtet, anders als die bei der Stadt angestellten Waldarbeiter, seine Tätigkeiten über einen Dienstleistungsvertrag. Diesen hat der Landesbetrieb Forst mit der Stadt Bad Freienwalde geschlossen. Die trägt einen Teil der Kosten.

Allerdings hat der Landesbetrieb Forst den Vertrag zum 31. Dezember dieses Jahres gekündigt. Aus kartellrechtlichen Gründen dürfe der Landesbetrieb Dienstleistungen dieser Art nicht mehr ausüben, hieß es als Begründung. Damit war guter Rat teuer. Die Stadt suchte diesen bei der Ostdeutschen Gesellschaft für Forstplanung (OFG). Die stellte im Mai verschiedene Modelle der Waldbewirtschaftung vor. Letztlich favorisierte die Verwaltung das private Dienstleistungsmodell unter reduziertem Einsatz von eigenen Waldarbeitern. Die Leistungen sollten samt eines Katalogs, der die Arbeiten beschreibt, ausgeschrieben werden. Die Fachausschüsse hatten sich mit dem Thema beschäftigt. Zur jüngsten Stadtverordnetenversammlung stand der Beschluss auf der Tagesordnung.

Doch meistens kommt es anders, als man denkt. Marco Büchel (Linke) informierte darüber, dass er nach der letzten Diskussion um die künftige Waldbewirtschaftung das Gespräch im zuständigen Ministerium in Potsdam gesucht habe. Ihm sei mitgeteilt worden, dass durchaus die Möglichkeit bestehe, den Vertrag zwischen dem Landesbetrieb Forst und der Stadt zu verlängern. Für einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum, bis die Stadt eine andere Lösung gefunden hat. Deshalb beantragte Büchel, den Beschluss zu vertagen.

Ein Vorschlag, den auch Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Kurstadtentwicklung und Tiefbau, mittragen konnte. Zwischenzeitlich habe der Landesbetrieb Forst signalisiert, dass er sich eine Verlängerung des Vertrages vorstellen könne. „Wenngleich das kein Zukunftsmodell für Bad Freienwalde sein wird“, sagte er. Es gebe immer noch das kartellrechtliche Verfahren. Es handele sich hier um einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr. Losgelöst vom kartellrechtlichen Verfahren, müsse die Stadt einen anderen Weg finden, meinte der stellvertretende Bürgermeister. Es müsse nicht das Dienstleistungsmodell sein. Er schlug deshalb vor, den Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen. Dabei stützte sich Texdorf auf eine Idee, die er in den nichtöffentlichen Teil der jüngsten Hauptausschusssitzung getragen hatte und die von den Fraktionen auch mitgetragen wird. Es ist die Idee von einem eigenen Stadtförster. Zwar benötigt die Stadt mehr als das Doppelte an Waldfläche, damit sich eine solche Stelle rechnet. „Anderseits haben wir aber auch Aufgaben, die wir mit dieser Stelle kompensieren könnten“, so Texdorf.

Dem Antrag von Marco Büchel konnten alle folgen. Jetzt ist es an der Stadtverwaltung, die Idee zu prüfen, mit Zahlen zu unterlegen und zeitnah das Gespräch mit allen am Prozess Beteiligten zu suchen.