Fünf neue Brücken für Werbig

Ulf Grieger

Werbig (MOZ) Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz AG lässt bis August 2019 mit Bundesmitteln insgesamt fünf Bahnbrücken im Bereich Werbig komplett durch Neubauten ersetzen. Die alten Brücken stammen aus den Jahren 1877 bis 1928. Die Firma Matthäi baut vier, die Firma KönigBau eine der Brücken.

Wer in Werbig in den Gusower Weg einbiegt, der kommt dort nur bis zu einer riesigen Baugrube. Die haben die aktuell acht Arbeiter der Firma Matthäi dort direkt vor der Bahnbrücke angelegt. Denn diese im Jahre 1912 gebaute und 1957 teilsanierte Brücke der Ostbahn muss dringen durch eine neue ersetzt werden. Die Baugrube wird das Gerüst aufnehmen, auf dem die neue Brücke vor Ort montiert wird. Dafür laufen bereits die Pumpen, die das Grundwasser aus der Grube holen, Spundwände verhindern das Absacken der Böschungen, erläuterten Bernd Afflerbach, Geschäftsführer von Matthäi und Hartmut Streiter, Projektleiter der DB Netz. Zuvor hatte der Kampfmittelräumdienst der Polizei die Bauflächen frei gegeben.

Nach bisherigem Bauzeitenplan soll vom 19. bis 29. Oktober der Bahnbetrieb auf der Ostbahn eingestellt werden. In dieser Zeit wird die alte Brücke abgerissen und die neue eingeschoben. Die Böschungsflügel der alten Brücke werden durch neue ersetzt.

Die Gusower Straße, vielfach auch als Eichenallee bekannt, wird nach dem 29. Oktober nicht gleich frei gegeben, so Streiter. Denn dann wird zunächst die Baugrube geschlossen und die Straße wieder hergestellt.

Etwas zeitversetzt startet Matthäi die Erneuerung der Bahnbrücke über den Hauptgraben und am Neulangsower Feldweg. Das Verfahren ist jeweils dasselbe: Es muss jeweils die tiefe Grube angefertigt werden. Bei der Grundwassersituation im Oderbruch nicht eben einfach. Das Baumaterial wird an einem zentralen Platz am Pflasterweg gelagert und von dort zentral entsorgt, so Streiter.

Die Firma Matthäi will in den kommenden Tagen eine Hotline für Anlieger einrichten, mit der Wünsche und Hinweise direkt an den Baubetrieb weitergegeben werden können. Hartmut Streiter würdigte bei einem Ortstermin diese Baufirma, die binnen kürzester Frist die Baustelle eingerichtet und mit den Arbeiten angefangen hat. Das Matthäi-Bauunternehmen wurde 1933 in Verden gegründet und ist heute ein europaweit tätiges Unternehmen mit rund 1800 Mitarbeitern. Für die Werbiger Projekte ist die Niederlassung Freienhufen zuständig.

Die fünfte Brücke ist zugleich die älteste der zu erneuernden Bauwerke. Sie stammt aus dem Jahr 1877 und war 1927 teilsaniert worden. Sie wird von der Firma KönigBau erneuert. Die Firma arbeitet seit 2006 als mittelständisches Unternehmen in Ihrem Firmensitz in Kesselsdorf bei Dresden. Anders als bei den anderen Baustellen wird in Neuwerbig mit einer Behelfsbrücke gearbeitet, so Streiter. Am 1. November werde damit begonnen. Dann werde unter der abzureißenden Brücke eine Behelfsbrücke gebaut, unter der dann der neue Brückenbau erfolgt. Bis August 2019 soll das Projekt abgeschlossen sein. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen, wie an der Gusower Straße, seien mit den anderen Brücken nicht verbunden. Die Durchfahrtshöhe der neuen Brücken soll 4,50 Meter betragen.

Die fünf Brücken werden vom Bund finanziert und gelten nach Lesart der Bahn nicht als Investition, sondern lediglich als Instandsetzung. Da der Zustand weiterer Brücken in dem Bereich sehr schlecht ist, werden auch im nächsten Fünf-Jahr-Plan des Bundes, der von 2020 bis 2024 läuft, weitere Brücken erneuert. Das betrifft unter anderem die Schleusengrabenbrücke, das Kreuzungsbauwerk Werbig und die Brücken Werbiger Straße. Die Erneuerungen ermöglichen, dass sich Züge schneller bewegen können. Für die Ostbahnstrecke ist dann eine Erhöhung der Geschwindigkeit von derzeit 80 auf 120 Stundenkilometern möglich. Für die Oderbruchstrecke von 60 auf 80 Stundenkilometer.

Auf die bei einer Einwohnerversammlung im April geäußerte Kritik, dass die ursprüngliche Zweispurigkeit nicht wieder hergestellt werde, gab Streiter die Aussage der Bahn wieder, dass die Kapazität des Personentransports vor allem durch Zugtaktverstärkung möglich sei, wenn das Land diese bestelle.