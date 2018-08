60 Kanoniere lassen ihre Kanonen knallen

Frank Groneberg

Neuzelle (MOZ) Am Wochenende wird es immer mal wieder laut in Neuzelle. Von den Oderwiesen her wird das Donnern von 20 Kanonen zu hören sein. Die Neuzeller Schützengilde richtet nämlich das diesjährige Landesböllertreffen aus. Rund 60 Kanoniere erwarten die Gastgeber bis Sonntag in einem historischen Biwak, das heute Mittag für das Böllertreffen errichtet wird. Hier will man gemeinsam mit Besuchern in die Geschichte der Vorfahren eintauchen. Die Teilnehmer kommen aus Brandenburg, aber auch aus Hamburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Neuzelle.

Es ist das zweite Mal, dass die Neuzeller Schützengilde das Landesböllertreffen ausrichtet. Im Rahmen des Schützenfestes 2006 fand in Neuzelle bereits das 2. Brandenburgische Böllertreffen statt. Auf den Oderwiesen konnten mehr als 40 Kanonen aus der gesamten Bundesrepublik in Aktion bewundert werden. Damals regnete es. Dennoch „war es eine schöne, gelungene Veranstaltung. Im Ort weilten viele Besucher“, ist in der Festschrift, die im Jahr 2016 zum 25. Jubiläum der Wiedergründung der Neuzeller Schützengilde erschien. zu lesen.

Heute schlagen die Schützenvereine ihr Lager auf, um 15 Uhr werden die Kanonen am Böllerplatz aufgestellt. Mit dem Eröffnungsböllern heute um 17 Uhr beginnt das Treffen offiziell.

Am Sonnabend sind die Kanonen erneut in Aktion zu erleben, und zwar über den ganzen Tag verteilt bis zum späten Abend. Der Tag beginnt zunächst um 10 Uhr mit einem festlichen Appell und einem historischen Feldgottesdienst. Um 11 Uhr werden die Kanonen am Böllerplatz aufgestellt, mit einem Ehrensalut wird der Böllerwettbewerb eröffnet. Ermittelt werden der Schützenkönig und die Schützenkönigin des 1. und 2. Ritters. Nach dem Mittagessen wird dann von 14.30 Uhr bis um 18 Uhr weiter geknallt. Um 15 Uhr beginnt ein Gastpokalschießen für Kanoniere und Gäste, am Nachmittag findet zudem im Freibad das Schützenfest statt. Abends kann dann getanzt werden. Das Nachtböllern beginnt um 21 Uhr.

Mit einem Frühschoppen, der von der Schützengilde 1842/1991 Neuzelle ausgerichtet wird, klingt das 8. Brandenburgische Landesböllertreffen am Sonntag ab 10 Uhr aus. Beendet wird das Treffen um 12 Uhr.