Wortgefechte im Wald

Inga Dreyer

Strausberg Wer in Strausberg auf der Suche nach einem Theater wäre – an diesem Ort würde er sicher nicht suchen. Auf dem ehemaligen Telekom-Gelände, in den 1980er-Jahren als Fernmeldezentrum der DDR fertiggestellt, weist ein Schild auf „Die Andere Welt Bühne“ hin. Die befindet sich in einer schmucklosen Halle, dem damaligen Wasserwerk. Von dem staubigen Gelände treten Zuschauer in das Gebäude – und landen in einem Wald. Auf der Bühne ragen Bäume Richtung Decke. In dieser Wildnis zwei Frauen, die gleichzeitig etwas Ähnliches und doch etwas ganz Anderes suchen.

Die eine (Melanie Seeland) – mit blonden Dreadlocks und Tarzan-Outfit – glaubt, hier ein neues, besseres Leben zu finden, eine Alternative jenseits der sogenannten Zivilisation. Auch die andere (Inés Burdow) baut sich hier ein Haus – allerdings aus Steinen statt aus Lehm.

Mitten im märkischen Wald prallen Lebenswürfe aufeinander, große und kleine Fragen unserer Zeit. Klimakrise, Migration, Krieg, Umweltzerstörung: Gründe zu fliehen, gibt es genug. „Der Weg ist das Ziel“ heißt in der Verballhornung des Strausberger Theaters „Das Ziel ist im Weg“. Hindern uns unsere Ideale daran, das zu erreichen, was wir wollen? Stehen wir uns selbst im Weg?

Die Schauspielerin, Sprecherin und Autorin Inés Burdow mimt die nüchterne und zynische der beiden Frauen. Sie nimmt die ideologischen Kapriolen der anderen aufs Korn. Das ist nicht schwer, will sich jene doch am liebsten nur von den Früchten des Waldes ernähren. Für sie symbolisiert der Wald einen Urzustand, zu dem sie zurückkehren will, um einen höheren Zustand zu erreichen. Die Nüchterne findet das albern. Menschen gehörten nicht in die Wildnis.

Wenn sich die beiden allzu sehr mit ihren Argumenten verhaken, gibt es eine Pause: Sie ziehen die Vorhänge zu und wieder auf. Aus dem Off sind Zitate aus dem Essay „Der Waldgang“ des Schriftstellers Ernst Jünger zu hören.

Es ist die zweite Premiere des Strausberger Theaters, inszeniert in nur zehn Tagen. Regie führt Matthias Merkle, der das Gelände vor ein paar Jahren erworben hat. Die Bühne ist Teil eines größeren Projektes der von Kunst- und Kulturschaffenden gegründeten Initiative „Andere Welt“, die auf dem Areal unter anderem Einfamilienhäuser, Wohngemeinschaften und eine Gaststätte entstehen lassen will.

Autorin von „Das Ziel ist im Weg“ ist „Frau Pike“. Eine imaginäre Figur – gleichzeitig Schutzpatronin des Ortes und Pseudonym des Regisseurs Matthias Merkle, erklärt Inés Burdow. Zusammen mit der Schauspielerin Melanie Seeland, die die Idee für das Theater hatte, betreibt sie „Die Andere Welt Bühne“. Die beiden arbeiten dabei eng mit einem Netzwerk von Kunst- und Kulturschaffenden zusammen.

Was für eine Art von Theater macht man in einer Stadt wie Strausberg? „Den dreihunderttausendsten Shakespeare oder doch etwas anderes?“, fragt Inés Burdow rhetorisch. Die Antwort fiel nicht schwer. Die beiden Frauen wollten eine Bühne gründen, die die Leute vor Ort anspricht, aber auch Publikum aus Berlin anzieht. „Wir wollen Themen bearbeiten, die alle interessieren“, sagt Inés Burdow.

In den Entstehungsprozess des ersten Stückes „Pikeslust“, das im vorigen Jahr Premiere feierte, wurden unter anderem auch Geflüchtete aus einer Willkommensklasse und Bewohner eines Altenheimes einbezogen. Auf der Bühne hingegen stehen nur professionelle Schauspieler.

Dieses Jahr arbeiteten die beiden Theatergründerinnen vor allem im Verborgenen: Sie beantragten Fördermittel, stellten sich und das Vorhaben bei entsprechenden Stellen vor. Das aktuelle Stück sei dann recht spontan entstanden – ohne Finanzierung. „Wir wollten auch spielen und nicht nur Anträge stellen“, sagt Inés Burdow.

Trotz der Professionalität der Schauspielerinnen ist zu spüren, dass nicht viel Zeit für die Inszenierung da war. Vor allem dramaturgisch hätte es noch Arbeit vertragen können. Schön sind aber jene Momente, in denen die Wortgefechte Kraft und Witz entfalten.

Derzeit sind die Schauspielerinnen schon in den Findungsproben für das nächste Projekt, einer Collage zu einem hitzig diskutierten Thema: Heimat. Untersucht wird der Begriff anhand von Texten, die von Autoren im Exil geschrieben, und solchen, die aktuell von Geflüchteten verfasst wurden.

„Das Ziel ist im Weg“, nächste Vorstellung am 11.8., 19.30 Uhr, Die Andere Welt Bühne, Garzauer Str. 20, Strausberg, Karten:wasserwerk@anderewelt.org, www.wasserwerk-theater.com