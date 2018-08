Festival am FKK-Strand

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Badegäste, die sich gern hüllenlos sonnen sowie Hundebesitzer stehen am Weststrand des Helenesees bis zum 26. August vor verschlossenen Toren. Wie Uwe Grack, Betriebsleiter am Helenesee bestätigt, ist der Eingang seit Montag für die Vor- und Nachbereitungen des Musikfestivals „Bucht der Träumer“ geschlossen. Die überregionale Veranstaltung, bei der ungefähr 150 DJs und Clubgrößen auflegen, feierte vor einem Jahr am Westufer Premiere und wird aufgrund des großen Erfolgs vom 17. bis 19. August wiederholt. Die 3000 Tickets waren binnen kurzer Zeit ausverkauft.

Für FKK-Bader gebe es am FKK-Oststrand eine gute Ausweichmöglichkeit, so Uwe Grack. Der Zugang erfolgt am besten über den Eingang Ost. Gäste mit Hund können ab heute den Strandabschnitt zwischen Wassersportzentrum und Tauchvereinen, „Laguna“ genannt, nutzen. Der Zugang ist über den Haupteingang möglich. „Die Ausweichmöglichkeiten sind ausgeschildert und werden vom Einlasspersonal mit Flyern und Platzkarte kommuniziert“, sagt Uwe Grack. „Wir bitten alle Gäste um Verständnis und empfehlen die genannten Alternativen.“ Ausdrücklich weist er darauf hin, dass das Baden am Südufer ebenso wie die Begehung dieses Bereiches aus bergbaurechtlicher Sicht untersagt ist.

Auch nach dem mehrtägigen Helene Beach Festival mit etwa 25.000.Besuchern bescheinigt das städtische Gesundheitsamt dem See eine ausgezeichnete Wasserqualität. Mitarbeiter der Aqua-Kommunal-Service GmvH (AKS) hatten am 3. August am Haupt-, Ost- und Weststrand Proben genommen und im Labor untersucht. Das Ergebnis liegt inzwischen vor und kann im Internet unter www.badestellen/brandenburg.de eingesehen werden. Überprüft wurde der Anteil der Escherichia Coli (Kolibakterien) sowie der intestinalen Enterokokken – beide sind Darmbakterienarten. Im Labor wird untersucht, wie viel kolonienbildende Einheiten dieser Bakterien sich in jeweils 100 Milliliter Wasser befinden. Die Gefahrenwerte betragen 1800 Einheiten bei Kolibakterien und 700 Einheiten bei den Enterokokken. Die Proben vom Ost- und Weststrand enthielten jeweils 15 Einheiten je Liter, die Probe vom Hauptstrand wie einen Anteil von 15 Einheiten Enterokokken und 61 Einheiten Kolibakterien auf. Die Zahl der Letzteren hat sich seit der vorangegangenen Messung vom 6. Juli zwar vervierfacht, liegt aber immer noch weit unter dem Grenzwert. Das Gesundheitsamt kommt daher zu dem Schluss, dass der See mikrobiologisch nicht zu beanstanden ist. Zum Vergleich: Der Große Müllroser See wies bereits Ende Juli einen Anteil von mehr als 90 Einheiten Kolibakterien auf.