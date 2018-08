Geldwäsche leicht gemacht

André Bochow

Berlin (MOZ) Die vor einem Jahr bei der Generalzolldirektion angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) ist schwer in die Kritik geraten. Diese spezielle Einheit soll Geldwäsche bekämpfen. Und wenn sich Terroristen durch Finanztransaktionen verdächtig machen, ist die FIU ebenfalls zur Stelle. Theoretisch.

Nach Recherchen des „Bayrischen Rundfunk“ und des „Spiegel“ übermittelte die FIU wichtige Informationen oft so spät an die zuständigen Behörden, dass sich Kriminelle mitsamt ihrem gewaschenen Geld ins Ausland absetzen konnten. Zehntausende Hinweise auf illegale Transaktionen stauten sich beim FIU. Es fehlte an Personal und zunächst fand der Informationsaustausch mit den Geldwäschebekämpfern vorwiegend per Fax statt.

Auch wenn es um Terrorbezug ging, ließen sich die Zöllner Zeit. In Berlin kamen beim LKA zwei Verdachtsfälle an. Mit einem Jahr Verzug. Es mangele den Zollmitarbeitern häufig an kriminalistischer Expertise, heißt es von Experten. Und die Zöllner hätten keinen Zugang zu Polizeidatenbanken. Das Thüringer LKA erklärte in einer Stellungnahme für den Bundestag, dies hindere die FIU daran, „eilbedürftige Sachverhalte zu erkennen, etwa Vorgänge mit einem möglichen terroristischen Zusammenhang“.

Die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Paul hält die Zöllner-Truppe für eine „tickende Zeitbombe“. Und Fabio De Masi, Vizefraktionschef der Bundestagslinken, ist sich sicher: „Deutschland ist Gangster‘s Paradise.“ Es sei keineswegs schwieriger geworden, schmutziges Geld in saubereres zu verwandeln.

Genau das aber hatte der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) versprochen, als er im Juni 2017 die Zuständigkeit für die Geldwäschebekämpfung vom BKA in die Generalzolldirektion verlagerte. Ja, es habe „Anlaufschwierigkeiten“ gegeben, sagte ein Sprecher des neuen Finanzministers Olaf Scholz (SPD). Der habe nun einen „Neustart bei der FIU“ veranlasst. So wird der Personalbestand deutlich aufgestockt. Stolz lässt das Ministerium wissen: „Alle sogenannten Altfälle sind zum Stichtag 6. Juli endgültig bearbeitet.“

Im Brandenburger Innenministerium will man den „Neustart“ noch nicht bewerten. Pro­bleme mit den Zöllnern räumt eine Sprecherin ein. Aber „Fälle, die den Verdacht der Terrorismusfinanzierung betrafen, sind hier nicht festgestellt worden.“ Laut LKA Brandenburg fließen nun „die Meldungen von der FIU“. Sie hätten sich im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zum ersten „mehr als verdoppelt“.