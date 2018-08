147 000 Euro für das neue Feuerwehrhaus

Bernhard Schwiete

Philadelphia (MOZ) Der Ausbau des Feuerwehrhauses in Philadelphia ist gesichert. Innenminister Karl-Heinz Schröter hat am Donnerstag einen Fördermittelbescheid übergeben. Nun soll es schnellstmöglich losgehen, zunächst ist allerdings die Ausschreibung des Bauauftrages notwendig.

Die Freude war groß bei allen Beteiligten. „Wir haben bis zuletzt gehofft. Jetzt sind wir überglücklich“, sagte Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig. Ohne die Fördermittel, das stellte sie noch einmal klar, wäre der Ausbau des Feuerwehrhauses in Philadelphia ins Wasser gefallen. Innenminister Karl-Heinz Schröter sagte, die Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren im Land liege ihm am Herzen. „Es ist schön, den Helfern zu helfen.“ Um den Brand- und Katastrophenschutz auch in Zukunft wirksam sicherzustellen, müssten für die ganz überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräfte gute Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehörten auch Investitionen in eine funktionieren Feuerwehr-Infrastruktur.

Etwa 147 000 Euro erhält die Stadt Storkow aus dem insgesamt 35 Millionen Euro umfassenden Kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes für Feuerwehren. Insgesamt ist das Bauvorhaben mit 268 000 Euro kalkuliert. Der Eigenanteil der Stadt hatte sich zuletzt noch einmal etwas erhöht, nachdem das Land beschlossen hatte, die Förderquote zu senken, um insgesamt mehr Projekte bedienen zu können. Die rund 121 000 Euro Investition aus der Stadtkasse sind jedoch längst beschlossen, auch der notwendigen Erhöhung des Eigenanteils um 15 000 Euro hat die Stadtverordnetenversammlung im Mai ohne große Diskussion zugestimmt.

Das Geld steht im Haushalt für das laufende Jahr. Wie die Bürgermeisterin am Donnerstag ankündigte, soll daher nun schnellstmöglich die Ausschreibung für das Bauvorhaben erfolgen. Denkbar ist indes, dass die Stadt angesichts gestiegener Preise in der Baubranche finanziell noch einmal nachlegen muss – damit haben zurzeit zahlreiche Kommunen zu kämpfen. Cornelia Schulze-Ludwig räumte ein, dass dies vermutlich auch im Fall Philadelphia passieren werde. Auch Schröter ging kurz auf das Problem ein. „Die Kosten sind außer Rand und Band“, sagte er.

Mit dem Ausbau wird das Feuerwehrhaus in Philadelphia nicht nur größer und moderner – mit der Maßnahme kommt die Stadt auch Forderungen der Feuerwehr-Unfallkasse nach, wie Ortswehrführer Rocco Senst schilderte. „Sie hat den baulichen Zustand bemängelt“, sagte er. Die Fahrzeughalle entspreche nicht mehr aktuellen Vorschriften, zum Beispiel sei die Höhe des Tores zu gering.

Hier kann nun Abhilfe geschaffen werden. Es entsteht ein Anbau, sodass in der vergrößerten Fahrzeughalle künftig nicht nur das Löschgruppenfahrzeug, sondern auch der Mannschaftstransportwagen Platz hat. Dieser steht bislang nebenan in einer provisorisch errichteten Garage. Außerdem wird das Fundament angehoben, sodass die Feuerwehrleute aus Philadelphia nicht mehr wie bisher bergauf fahren müssen, wenn sie zum Einsatz ausrücken. Gleichzeitig können sie in einem geänderten Radius in den Luchweg einbiegen. Bislang funktioniert dies nur unter Nutzung eines Nachbargrundstückes, das in Privatbesitz ist. „Außerdem wird die Fassade erneuert, und der Umkleideraum wird saniert“, sagte Thomas Lenz, stellvertretender Ortswehrführer und Ortsvorsteher. Auf einem neuen Monitor in der Umkleide erhalten die Feuerwehrleute künftig genaue Informationen zu den Alarmierungen.

Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und Stadtbrandmeister Frank Ebert lobten am Donnerstag auch das Engagement der Ehrenamtlichen in Philadelphia in Zusammenhang mit dem neuen Feuerwehrhaus, aber auch mit dem in diesem Jahr fertiggestellten neuen Gemeindehaus direkt nebenan.