Politik am Lagerfeuer

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Darum, Grenzen zu überwinden, geht es beim diesjährigen Sommercamp der Frankfurter Partnerstädte – aber auch darum, zu feiern. Denn schon zum 20. Mal treffen Jugendliche aus der ganzen Welt im Eurocamp zusammen, diskutieren und haben Spaß.

Ein Reisender wird von einem Flaschengeist zu verschiedenen Kulturen gebracht. Dort wird finnisch, bulgarisch, französisch getanzt. Der Flaschengeist ist eigentlich ein polnischer Jugendlicher, der in Turban und einer Mülltüte als Pumphose steckt; der Reisende ein weiterer Teilnehmer am Sommercamp der Partnerstädte. „Wenn man die Kultur einer Person kennt, kennt man die Person besser“, lautet das Fazit des Mini-Theaterstücks, das sich die Gruppe überlegt hat. In Workshops hatten die 100 Camp-Teilnehmer aus acht Ländern Plakate und Sketche zu Themen wie Sprache, Partizipation und soziale Konflikte erarbeitet. Die Stimmung bei der Vorstellung im Collegium Polonicum ist ausgelassen – dass sie sich erst seit ein paar Tagen kennen, merkt niemand.

Jedes Jahr fühlt sich das Sommercamp aufs Neue wie das schönste an, sagt Heidemarie Langisch, ehemalige Geschäftsführerin der pewobe. Und doch ist das diesjährige irgendwie besonders, denn es findet zum 20. Mal statt. „Zwei mit einer ähnlichen Vision hatten zusammengefunden“, erinnert sie sich an den Start des Projekts, das sie und Klaus Baldauf, damals bei der Stadt für internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften zuständig, 1999 ins Rollen brachten. Die Idee, auch eine Zusammenkunft internationaler Kinder zu etablieren, musste zwar eingestellt werden. Doch der Wunsch, mit 15- bis Anfang 20-Jährigen aus den Partnerstädten internationales Leben ins Eurocamp zu bringen, klappte – auch wenn die Finanzierung nicht immer sicher war. „Manchmal haben wir zwei Tage vorher erst die Bewilligung bekommen“, sagt Klaus Baldauf über die Fördermittel.

Heidemarie Langisch erzählt, dass die Idee zum Camp in einer Zeit entstand, in der Frankfurt als Stadt der Intoleranz und Gewalt gegen Ausländer Schlagzeilen machte. Ziel des ersten Camps sei gewesen, 100 positive Nachrichten über Frankfurter Freundlichkeit zu verbreiten. „Wir haben 111 geschafft“, erinnert sie sich zurück. Die Partnerstädte dafür zu gewinnen, sei schwer gewesen. Der Bürgermeister aus Yuma in den USA habe Frankfurt damals vorsichtshalber einen Besuch abgestattet. Später seien die Partner dann sogar neidisch gewesen. In keiner seien solche Treffen so kontinuierlich abgelaufen wie in Frankfurt. „Darauf bin ich sehr stolz.“

Sie erinnert sich zurück an eine Camp-Teilnehmerin aus Hawaii, die im Eurocamp zusammen mit einer indigenen Amerikanerin ein Geschenk für eine polnische Teilnehmerin zum Geburtstag bastelte. In Yuma mache man die schlimmsten Witze über Polen, habe ihr damals jemand erzählt. „Hier arbeiten alle als Team zusammen“, sagt sie.

Bei einer Friedenskonferenz im Rahmen des Camps vor 15 Jahren seien die Dolmetscher über die tiefsinnigen Debatten der jungen Menschen überrascht gewesen. „Das Europäische Parlament müsste auch ein Sommercamp veranstalten“, findet Heidemarie Langisch, „dann würde Europa funktionieren.“ Die entscheidenden Diskussionen, erzählt sie, finden jedoch immer abends am Lagerfeuer statt.

Klaus Baldauf weiß noch, dass es am Anfang schwer war, Frankfurter von der Idee zu begeistern. Mittlerweile übernimmt das deutsch-polnische Kompetenzteam das komplette Camp in Eigenregie. Einige, die früher Teilnehmer waren, kommen als Delegationsleiter später wieder. Oder nehmen immer wieder teil. So wie Monika Hechler aus Gorzów, die zum fünften Mal mitmacht. „Man lernt Leute kennen und es macht einfach Spaß“, sagt die Abiturientin. Zu einem Bulgaren aus einem der vergangenen Camps hat sie noch Kontakt, außerdem trifft sie zweimal im Jahr Uwe aus Heilbronn. Bei Facebook und Instagram lasse sich verfolgen, was die ehemaligen Camp-Teilnehmer treiben. Das ist auch für Klaus Baldauf und Heidemarie Langisch interessant. Organisatoren sind sie nicht mehr. Trotzdem besuchen sie die Sommercamps immer wieder. „Das ist, als ob man ein Kind gehen lässt“, sagt Heidemarie Langisch etwas wehmütig.