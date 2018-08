Pegel im kritischen Bereich

Nadja Voigt

Harnekop/Sonnenburg (MOZ) Die langanhaltende Hitze verursacht sinkende Wasserstände in den Gewässern in der Region. Je nach Größe des Sees mal mehr und mal weniger. Hinzu kommt das Nutzungsverhalten mancher Anrainer, das Anwohner und Besitzern sauer aufstößt. So zum Beispiel appelliert Fischer Hannes Böhm aus Harnekop für ein sinnvolles Nutzungsverhalten bei diesen Temperaturen und der anhaltenden Trockenheit. „Wir müssen lernen, mit diesen Witterungsverhältnissen umzugehen und einen sinnvollen Umgang mit Wasser pflegen“, sagte der Harnekoper schon zu Beginn der Woche. „Man sollte sich also überlegen, ob der Rasen jeden Tag gewässert werden sollte, oder aber nur die Tomaten und Gurken.“

Der Gemeingebrauch sieht vor, für den eigenen Bedarf zu genau diesem Zweck Wasser mit Handgefäßen entnehmen zu können. Das hat Siegfried Richter, Leiter Fachdienst in der Unteren Wasserbehörde des Landkreises, auf MOZ-Nachfrage mitgeteilt. Doch was, wenn, wie aus Sonnenburg geschildert, aus dem dortigen Gewässer in Größenordnungen Wasser mit elektrischen Pumpen entnommen wird? Der sogenannte Anlieger- und Eigentümergebrauch, der im Gesetz differenziert betrachtet ist, führt der Fachdienstleiter aus, ohne auf das konkrete Beispiel einzugehen, sieht vor, dass dies ohne Erlaubnis möglich ist. „Allerdings unter der Maßgabe, dass das Gewässer nicht beeinträchtigt und wesentlich vermindert wird“, zitiert Siegfried Richter den Gesetzestext.

Wenn eine Anzeige beziehungsweise beweissichere Angaben eingehen, so der Behördenleiter weiter, gehe sein Amt auch Einzelfällen nach und prüfe sie. In Betracht gezogen und ins Verhältnis gesetzt werden dabei, wie groß das Gewässer ist, inwieweit die Verdunstung dort für den Gewässerrückgang mitverantwortlich ist. Und die sei, so Richter weiter, in diesem Jahr nicht unerheblich. Gerade aber weil sie so hoch ist und den Pegel ohnehin schon erheblich sinken lässt, wird sowohl in Sonnenburg als auch in Harnekop an die Wassernutzer appelliert, die Entnahme mittels elektrischer Pumpen zur Garten-Feld und Rasenbewässerung beziehungsweise sogar für die Autowäsche zu unterlassen.

Wie gefährlich der sinkende Wasserstand im Zusammenhang mit den stark gestiegenen Temperaturen ist, macht der Deutsche Angelfischerverband auf seiner Internetseite deutlich: „Die Elbe meldet 26 Grad, am Main werden bereits über 27 Grad gemessen und der Rhein ist Spitzenreiter mit über 28 Grad. Selbst die Ostsee steht mit 25 Grad Wassertemperatur dem Mittelmeer in nichts nach. Was für uns Menschen eine kurze Erfrischung bedeutet, ist für viele unserer heimischen Fischarten mittlerweile der pure Überlebenskampf“, appellieren die Angler. „In heißen Wetterlagen, stellt die vermehrte Wasserentnahme (...) ein zusätzliches Problem dar. Umso geringer die Wassermenge, umso schneller erwärmt sie sich.“