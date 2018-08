Wo die Stasi eine Atombombe überleben wollte

Joachim Eggers

Gosen (MOZ) Der Deckname war Kombinat: In den Gosener Bergen ließ die DDR-Regierung in den 1980er-Jahren einen Bunker bauen, in dem Menschen sechs Wochen lang überleben können sollten. Heute verfällt er. Der Verein Ahnenforschung und Dorfgeschichte Wernsdorf bietet Führungen an.

Die Stasi-Liegenschaft in den Gosener Bergen war für die Bürger aus Gosen und Wernsdorf lange ein beliebtes Spielrevier. Die hügelige Sanddünen-Landschaft war Ski-Gelände, Abenteuer-Spielplatz und vieles mehr. „Jeder Schulwandertag führte hierher“, erinnert sich Myra Frohreich vom Verein Ahnenforschung und Dorfgeschichte Wernsdorf, die schon mehrfach Besucher durch das Areal geführt hat.

Das Gelände kann auf eine sehr lange Tradition als Berliner Ausflugsziel zurückblicken. Die 1905 eingeweihte Schillerwarte, von der heute noch ein Miniatur-Modell auf dem Hof des Gosener Heimatmuseums steht, zog zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Erholungsuchenden an. Bis irgendwann in den 1980er Jahren alles vorbei war, ein doppelter Zaun um das Gelände gezogen wurde und Patrouillen penibel darauf achteten, dass kein unerwünschter Eindringling das Areal betrat. Es gibt einen Postenweg, an dem Lampenmasten stehen, die nicht etwa den Weg beleuchten, sondern das Gebüsch daneben. Die Geheimhaltung befeuerte die Gerüchteküche. So erinnern sich Teilnehmer einer Führung an die Mär vom angeblich unterkellerten Seddinsee, die damals herumerzählt wurde. Kein Geringerer als Markus Wolf, der schillernde Chef der Hauptverwaltung Aufklärung der Staatssicherheit, hatte auf dem Gelände einen Bungalow, der heute noch benutzt und vermietet ist.

Die Hauptattraktion des Rundgangs aber ist der Atombunker. Die „Ausweichführungsstelle der Hauptverwaltung Aufklärung des MfS“ ging vermutlich am 10. Mai 1984 in Betrieb; auch die Wernsdorfer Führer wissen das nicht ganz genau. Eine Quelle spricht von Fertigstellung im Jahr 1988.

Der Bunker ist 25 mal 37 Meter groß und weist 40 Räume auf. Der Zugang befindet sich in einer großen Werkhalle, die eigens zur Tarnung errichtet wurde. Vor der schweren Tür, hinter der eine Treppe hinab in den Bunker führt, verteilt Uwe Bober von der Paasche AG Taschenlampen. Denn unten ist es stockfinster. Die Räume sind nicht nur dunkel und kühl, sondern auch verwahrlost. Plünderer haben sich bedient, lange bevor die Paasche AG die Liegenschaft übernahm.

Gleichwohl ist die Funktion vieler Räume noch zu erkennen. „Küche“ steht über einer Klappe mit Durchreiche, an manchen Wänden hängen noch Regale, auch mit Bleistift beschriebene Sicherungskästen sind zu finden. Überall verlaufen dicke Leitungen an den Wänden. In einem Sanitärraum stehen zerschlagene Waschbecken, in einem anderen Anlagen zur Wasseraufbereitung. Rohre mit Muffen bilden das Lüftungssystem. Draußen auf dem Gelände sind unscheinbare Klappen zu sehen, die Lüftungsschlitze waren. Wer will, kann den Bunker mieten – für 2000 Euro im Monat.

Nächste Führung durch den Atomschutz-Bunker am Montag, 18 Uhr, Anmeldung per Mail:chronik@haasestrasse.de