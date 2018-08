Eröffnung am 1. September

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) „Falkenfein“ steht auf dem großen viereckigen Schild an der Spandauer Straße Ecke Hamburger Straße in Falkensee. Es weist auf das am 1. September neu eröffnende Lebensmittelgeschäft hin. Wo bis vor einem guten Jahr der „rote Netto“ seine Waren anbot, wird es in Zukunft Alexander Dik mit seinem Falkenfein tun.

Schon seit 20 Jahren ist die Familie von Alexander Dik im Lebensmittelgeschäft, er selbst betreibt bereits einen Mix-Markt in Berlin-Spandau. Seit über einem Jahr hat der Falkenseer nun mit Vermieter und Stadt verhandelt, um seine Idee vom Falkenfein zu verwirklichen und den Markt aufmachen zu können. Sein ursprüngliches Konzept, nur mit einem kleinen Feinkostgeschäft zu starten, ist dabei schnell dem jetzigen gewichen. Im Falkenfein wird es ein komplettes Warenangebot geben, wobei der Schwerpunkt auf osteuropäischen Produkten liegt. Auch orientalische und asiatische Waren wird man hier finden. „Das Beste vom Besten“, beschreibt Alexander Dik seinen Qualitätsanspruch. Dazu wird auch seine geplante Eigenmarke zählen. Möglich wird die Herstellung einer Eigenmarke weil Diks Hauslieferant auch Produzent ist.

Weine, Wodka, Kaviar, russisches Konfekt, Moskauer Eis, Krim-Sekt sind nur einige der Waren, die bald im Falkenfein zu finden sein werden. Dazu kommen frisches Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Back- und Wurstwaren, Feinkost. Eine Theke mit frischem Fleisch und Fisch rundet das Angebot ab. Gerade um die Fleischerei integrieren zu können, wurde viel investiert und umgebaut im Falkenfein.

Die große Eröffnung wird am 1. und 2. September gefeiert. Dann gibt es Rabatte, Verkostungen und andere Aktionen. Geöffnet ist das Falkenfein dann immer von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr, am verkaufsoffenen Sonntag, 2. September, von 13 bis 18 Uhr. 15 Mitarbeiter werden für die Kunden da sein. Die meisten von ihnen wohnen in Falkensee, sagt Alexander Dik nicht ohne Stolz.