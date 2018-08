Verfall seit kurz nach der Wende

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Wohnungsnot hin, Immobilien-Boom her: In bester Woltersdorfer Lage, an der Berliner Straße gegenüber der Feuerwehr, verfällt seit kurz nach der Wende ein Haus. Nicht nur Veronika Münch fragt sich, ob die Gemeinde nicht eingreifen kann. Doch sie kann nicht, versichert Bürgermeisterin Margitta Decker.

Das Grundstück ist von Grün überwuchert, die Fensterscheiben sind eingeschlagen, das Werbeschild eines Immobilien-Maklers hängt am Gartenzaun. Der allerdings stellt gleich eines klar: Karsten Zippel hat keinen Verkaufsauftrag für das Grundstück. „Das ist nur ein Werbeschild“, sagt der Köpenicker Makler. Menschen sind auf dem Grundstück schon geraume Zeit nicht mehr gesehen worden. Einer immerhin kommt gelegentlich noch: Der Woltersdorfer Garten- und Landschaftsbauer Rainer Oertel bestätigt, dass er den Auftrag hat, den Winterdienst durchzuführen.

Damit ist genau das Thema angesprochen, das die Eingriffsmöglichkeiten der Gemeinde beschreibt. Es handelt sich um privates Eigentum, auf dessen Gestaltung und Entwicklung die Gemeinde keinen Einfluss habe, „solange keine Gefahr davon ausgeht“, teilt Margitta Decker mit. Aufgrund einer „Gefahrenmeldung“ von Veronika Münch habe das Ordnungsamt das Grundstück besichtigt und und unverzüglich die Bauordnungsbehörde des Landkreises unterrichtet. Die habe sich der Prüfung des Vorganges angenommen und werde die erforderlichen Schritte einleiten.

Veronika Münch selbst sieht gar keine Gefahr, sie ärgert einfach nur der schlimme Anblick. Die gleichen Auskünfte, die sie jetzt erhielt, haben sich Gemeindevertreter schon vor vielen Jahren von der Verwaltung geholt, in der damals noch ganz andere Menschen arbeiteten.

Nach Aussagen von Nachbarn steht das Haus seit den frühen 1990er-Jahren leer. Die Eigentümerin habe vor dem Bau der Berliner Mauer die DDR verlassen und später das Grundstück zurückbekommen. Oertel spricht von einem Sohn als seinem Ansprechpartner. Ob sich an dem beklagenswerten Zustand etwas ändern wird – dazu kann auch er nichts sagen.