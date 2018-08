„Unsere Werkstatt ist die ganze Stadt“

Silvia Passow

Falkensee Die Frau war Lehrerin und sie wäre es noch heute, hätte sie ihr Augenlicht nicht irgendwann im Stich gelassen. So schwer, dass sie ihren geliebten und vertrauten Beruf nicht mehr ausüben konnte. Arbeiten, das stand für sie fest, wollte sie auch weiterhin. Aber nicht in einer Behindertenwerkstatt, schloss sie für sich aus. Inzwischen hat die Frau wieder eine für sie sinngebende Beschäftigung, erzählt Bettina Hegewald. „Genau das ist unser Ziel: die passende Beschäftigung für die Menschen finden“, fügt ihre Kollegin, Nadine Fricke, hinzu.

Tag der offenen Tür zur Betrieblichen Inklusion im Havelland

Seit dem 1. Dezember 2017 gibt es in Falkensee die Beratungsmöglichkeit zur Betrieblichen Inklusion im Havelland. Am Mittwoch stellten Nadine Fricke und Bettina Hegewald ihre Büroräume in der Straße der Einheit in Falkensee und ihr gemeinsames Projekt zur Betrieblichen Inklusion vor. „Denn mit dem neuen Bundesteilhabegesetz gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten“, sagt Hegewald. Unternehmen können seit Jahresbeginn staatliche Subventionen für die Lohnkosten erhalten. Auch das von ihnen angebotene Jobcoaching kann finanziell gefördert werden.

Bei diesem Coaching gehen Hegewald und Fricke mit in die Betriebe, betreuen dort ihre Beschäftigten, schauen sich die Arbeitsbedingungen vor Ort an. Passt das? Geht das? Wo könnte nachgebessert werden? Und ganz wichtig: Wird der behinderte Mensch mit der geforderten Arbeit auch nicht überfordert? Fricke und Hegewald wissen aus Erfahrung, dass gerade Menschen mit Behinderung dazu neigen, sich selbst zu überfordern. Sie wollen mithalten, zeigen, was sie können.Fricke ist Erziehungswissenschaftlerin. Was theoretisch klingt, hat viele praktische Aspekte. Sie hat schon immer mit behinderten Menschen in der Alltagsbetreuung gearbeitet. „Und auch das hier ist kein reiner Bürojob. Wir sind viel unterwegs, nahe am Menschen.“ Die Sozialpädagogin Hegewald blickt auf eine lange Laufbahn im Bereich Familie und Bildung zurück. „Unsere unterschiedlichen Erfahrungen sind eine echte Bereicherung. Wir ergänzen uns hier ausgezeichnet“, sagt Fricke.Auch Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Falkensee, Manuela Dörnenburg, sind am Mittwoch unter den Gästen. Fricke und Hegewald haben sich „prominente Unterstützung geholt“, um ihr Projekt zu erklären.

Mach es wie der Pinguin

In einem kleinen Video erzählt Eckart von Hirschhausen über seine Begegnung mit einem Pinguin. Das Tier sieht er im Zoo auf einer Eisscholle stehen und denkt, was für Fehlkonstruktion der Natur. Dicker Bauch, kurze Beine, keine Knie. Dann sieht er den Pinguin im Wasser schwimmen, schnell, elegant und dabei ungeheuer effizient und ändert seine Meinung prompt. Seine Botschaft: Mach es wie der Pinguin, finde dein Element.

Nach diesem Motto agieren hier auch Fricke und Hegewald. Ihre Büroräume liegen absichtlich nicht in der Nähe der Fliedners Werkstätten. „Neuer Ort, neue Perspektive“, sagt Hegewald dazu. Fliedners Werkstätten gibt es bereits zwei in der Stadt. „Unsere Werkstatt ist jetzt die ganze Stadt“, sagt Hegewald. Etwa fünfzig Beratungen haben sie in den neuen Räumen bereits durchgeführt, sie helfen den potenziellen Arbeitnehmern und den Unternehmen bei dem Beantragen von Leistungen, stellen vor, welche Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, helfen beim Ausfüllen der Formulare und betätigen sich nebenher noch als Talentscout. Jeder nach seinen Fähigkeiten und Vorlieben, jedem Pinguin sein Element.

Bisher gute Erfahrungen mit den Unternehmern

„Was wir besonders suchen, sind Nischenarbeitsplätze“, sagt Hegewald. Was versteht sie darunter? „In vielen Betrieben erledigen Fachkräfte viele Tätigkeiten, die auch ungelernte Arbeitnehmer übernehmen könnten. Abheften von Unterlagen zum Beispiel. Hier könnte eine Firma durchaus überlegen, ob es sich lohnt, ihre Fachkräfte zu entlasten.“ Hegewald erzählt weiter, dass fast alle Unternehmen der Region zunächst positiv reagierten, wenn sie Kontakt zu ihnen suchen. Und es gibt auch schon erste gute Erfolge. Hegewald erzählt von einem jungen Mann, der so gern etwas mit Autos machen wollte. „Der ist im Autohaus Arnhölter in Dallgow gut untergekommen. Die Arbeit dort macht ihm richtig Spaß und auch im Autohaus ist man mit ihm zufrieden.“ Hegewald berichtet weiter, wie stolz es Menschen mit Behinderung mache, wenn sie den ersten richtigen Gehaltsnachweis in Händen halten. „Sehr viele Menschen wollen gar keine Zuschüsse bekommen. Die wollen ihr Geld selber verdienen.“

Profitieren können von dem neuen Beratungsangebot die Unternehmen in der Region und Menschen mit Erwerbsminderung und/oder Schwerbeschädigung. „Wir wollen den Leuten helfen, ihr Element zu finden“, sagt Fricke in Anlehnung an das Hirschhausen-Video. Im Film sagt Hirschhausen: „Auch nach sieben Jahren Therapie wird aus einem Pinguin niemals eine Giraffe werden.“ Und weiter: „Nicht du musst dich ändern, Andere gibt es nämlich schon genug.“

Was die Arbeit dennoch bewirken kann, ist eine weitere Entwicklung. Fricke erzählt: „Wir haben da eine junge Frau im Einzelhandel unterbringen können. Sie konnte nur wenig lesen, schreiben oder rechnen. Angespornt durch ihre Arbeit besucht sie nun die Abendschule.“ Fricke liebt nach eigenen Bekunden ihre eigene Arbeit mit Menschen mit Behinderung sehr. Und dann lächelt sie leicht und sagt: „Jeder von uns hat doch ein Handikap. Es ist nur nicht immer bescheinigt.“

Kontakt: LAFIM-Dienste für Menschen, gemeinnützige AG Fliedners im Havelland, Fachberatung Betriebliche Inklusion in der Straße der Einheit 127a in Falkensee, Telefon: 03322/233655.