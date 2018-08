Strohmiete brennt bei Unwetter nieder

Brian Kehnscherper

Storbeck (MOZ) Eine Stroh- und Heumiete sind in der Nacht zu Freitag in Storbeck abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, schlug womöglich gegen 22.30 Uhr ein Blitz in einen der Strohballen ein und setzte diesen in Brand. Das Feuer griff auf die ganze Miete über. Die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften an. Die freiwilligen Retter konnten aber nicht verhindern, dass 300 Stroh- und 150 Heuballen niederbrannten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Abgesehen von diesem Unglück verlief das Unwetter in der Region glimpflich. Größere Zwischenfälle wurden nicht vermeldet.