Brian Kehnscherper

Bötzow (MOZ) Das Unwetter hat am Donnerstagabend einen Baukran in Bötzow getroffen. Wie die Polizei mitteilte, schlug er gegen 22.30 Uhr ein. Betroffen ist der Neubau des Hortes, der an der Schönwalder Straße steht. Durch den Blitzeinschlag geriet ein Stromverteiler in Brand. Die Feuerwehr konnte mit Hilfe eines Elektrikers verhindern, dass sich der Brand ausbreitet. Für Personen und angrenzende Gebäude bestand laut Polizei keine Gefahr.