Havelfische werden fangfrisch versteigert

Sandra Euent

Ketzin/Havel (MOZ) „Fischers Fritze fischte frische Fische!“ ist ein alter Zungenbrecher. Nun heißt der Fischermeister in Ketzin nicht Fritze sondern Lutz Schröder, Fische fangen er und seine Kollegen am 18. und 19. August hoffentlich trotzdem. Denn traditionell wird an diesem beiden Tagen auf dem Fischerfest die Ausbeute des großen Fischzugs versteigert. Ab 13 Uhr starten die Fischer an beiden Tagen mit ihrer Arbeit an der Havelpromenade.

Natürlich hat das Fischerfest, es ist das 28. seiner Art, noch viel mehr zu bieten als frischen Fisch. Eröffnet wird es von Bürgermeister Bernd Lück und Fischerkönigin Lisa-Marie Zessin, die ihr Amt im zweiten Jahr hintereinander ausübt, am Freitagabend um 18 Uhr. Vorher stimmt bereits das Ketziner Blasorchester auf das Großereignis ein. Wenn die Plauer Schützengilde anschließend lautstark ihr dreifaches Salut in den Abendhimmel geschossen hat, ist weithin klar, dass das dreitägige Spektakel am Havelufer offiziell begonnen hat.

An allen drei Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören natürlich die beiden großen Fischzüge. Aber auch Schausteller laden zur großen Fahrt – unter anderem im Break Dance, Autoscooter oder dem nostalgisches Riesenrad.

Der Mittelaltermarkt lockt am gesamten Wochenende mit historischem Treiben, Handwerker- und Händlerständen, Gaukelei, Feuerzauber, mittelalterlichen Klängen und „Kurzweyl“ für die ganze Familie.

Im bunt gemixten Programm auf den Bühnen sollte für Jeden etwas dabei sein. So hat sich am Freitagabend auf dem Festplatz die Partyband Mr. Feelgood angekündigt. Auf der Freilichtbühne steigt ab 19 Uhr die große FritzParty. An den Decks: FritzDJ Branko Jet und FritzDJ Math. Sie bringen jede Menge neue und tanzbare Musik mit - bis dass die Füße qualmen!

Der Samstag startet um 10 Uhr mit den traditionellen Kutterruder-Meisterschaften des Seesportclubs Ketzin. Lautstark "und eins und jetzt zieht, zieht..." werden die Bootsführer wieder ihre Crews auf der sonst noch ruhigen morgendlichen Havel vor dem Ketziner Seesportclub antreiben und den Rhythmus vorgeben. 12 Mannschaften treten gegeneinander an – doch nur eine kann gewinnen!

Am Abend steigt dann die große Partynacht zum Fischerfest! Auf dem Festplatz heizen das verrückte DJ-Duo Anstandslos und Durchgeknallt ordentlich ein. Mit ihrem Mix aus bekannten Electro- und Partyhits touren sie Woche für Woche durch die Clubs und Festivals der Nation. Mitrocken, mitsingen, mittanzen ist angesagt! Im Anschluss sorgt die Peter-Maffay-Double-Show für Stimmung. Er begeistert nicht nur mit seiner Ähnlichkeit zum Original, sondern auch mit seiner fantastischen Liveshow.

Die Freilichtbühne lädt ab 19 Uhr zur großen 90’er & 2000’er Party. Boybands, Plateauschuhe und Loveparade – die 90’er waren bunt, verrückt und laut. Star DJ MARK OH lässt das wilde Jahrzehnt erneut aufleben. Er ist einer der erfolgreichsten DJs der 90’er, dessen Hits damals zu echten Chartstürmern wurden und bis weit in die 2000‘er reichten.

Ein Höhepunkt wird der große Festumzug am Sonntag ab 11 Uhr durch die gesamte Altstadtsein – in diesem Jahr ganz unter dem Motto: „Münchhausen grüßt Ketzin“. Die Anwohner sind wie immer angehalten, ihre Häuser, Gärten und Balkone entsprechende heraus zu putzen.

Höhepunkt am Sonntag ist die Goombay Dance Band. Mit ihren Hits wie „Sun of Jamaica“ und „Seven Tears“ bringen sie Karibikfeeling nach Ketzin. Im Anschluss rockt die Partyband Jolly Jumper die letzten Stunden des Fischerfestes. Die Jungs stehen für super Musik, Party und jede Menge Spaß vor und auf der Bühne. Krönenden Abschluss der drei Fischerfesttage bildet dann das Höhenfeuerwerk über der Freilichtbühne.

Fischerfest bedeutet aber auch nach Herzenslust zu Schlemmen und zu Trinken. Neben leckerem Fisch in den verschiedensten Geschmacksvarianten wird es Bratwurst, Knobibrot, Langos und vieles mehr geben. Das große und vielseitige Angebot der Händler und Gastronomen wird somit auch dieses Jahr für jeden Geschmack etwas dabei haben.