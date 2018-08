Mitarbeiterin bringt Dieb zu Fall

Brian Kehnscherper

Oranienburg (MOZ) Die Angestellte eines Geschäfts in der Oranienburger Fischerstraße hat den Diebstahl von Waren im Wert von rund 1000 Euro verhindert. Als sie am Donnerstagmorgen bemerkte, dass ein asiatisch aussehender Mann das Geschäft mit den Waren verlassen wollte, ohne zu zahlen, schob sie ihm eine Kiste in den Weg. Der Dieb stolperte und riss die Mitarbeiterin mit. Dabei verlor er die Ware und ergriff die Flucht. Die Angestellte wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizei suchte die nähere Umgebung nach dem Mann ab, konnte ihn aber nicht finden.