Der Saft des Lebens

Silvia Passow

Falkensee Am Dienstag, 14. August, kann in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr an der Schule am Akazienhof, Poststraße 15, in Falkensee wieder Blut gespendet werden. Am Mittwoch, 29. August, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Kulturhaus Johannes R. Becher im Havelländer Weg 6.

Täglich werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Der hohe Bedarf ist letztendlich auch auf den medizinischen Fortschritt zurückzuführen. Den will wahrlich niemand missen. Laut einer Statistik des DRK werden 19 Prozent der Blutspender bei der Therapie an Krebs erkrankter Menschen gebraucht. 16 Prozent helfen Menschen mit Herzerkrankungen, weitere 16 Prozent werden Patienten mit Magen-Darm-Krankheiten verabreicht. Man mag bei Blutspenden zunächst an schwere Unfälle denken, doch das sind mit 12 Prozent dann doch vergleichsweise wenige Fälle. Auch Patienten mit Leber- und Nierenerkrankungen profitieren von den Spenden (6 Prozent) und natürlich auch Menschen mit Bluterkrankungen, wie zum Beispiel einer Blutarmut (5 Prozent). Vier Prozent der Spenden kommen bei Komplikationen während einer Geburt zum Einsatz, genauso viele wie bei Knochen- und Gelenkserkrankungen.

Bei der DRK Nordost kann übrigens das aktuelle Blutspende- Barometer eingesehen werden. Die Seite gibt Auskunft, welche Blutgruppen gerade in ausreichender Menge vorhanden sind und wo Mangel herrscht. Auf www.drk.blutspende.de finden sich auch weitere Termine zum Blutspenden in ihrer Nähe. Potentielle Spender sollten zwischen 18 und 65 Jahre alt sein und sich gesundheitlich gut fühlen. Weitere Fragen können vor Ort beantwortet werden.

Vor der Spende wird zunächst das Blut des Spenders untersucht. Die Blutspende selbst dauert nur wenige Minuten und ist schmerzfrei. Mit Aufnahme der Spenderdaten, Registrierung, ärztlicher Untersuchung und einer Ruhezeit nach der Spende, liegt der Zeitaufwand bei etwa einer Stunde. In der Zeit wird der DRK-Spender kostenlos verpflegt.

Etwa vier Wochen nach der Blutspende erhält ein Neuspender seinen Blutspenderausweis. Der enthält wichtige Angaben zur Person und die eigene Blutgruppe, im Falle eines Unfalls kann hier rettende Zeit eingespart werden. Blutspenden kann Leben retten, auch das Eigene.