Entwarnung an den Ruppiner Gewässern

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) In puncto Blaualgen-Ansammlungen hat sich die Lage an den Seen des Ruppiner Landes deutlich entspannt. Das teilte am Freitag der Landkreis nach den neuesten Untersuchungen von dieser Woche mit.

Demanch könne für den Ruppiner See, den Molchowsee, den Zermützelsee und dem Wutzsee Entwarnung gegeben werden. Dass Blaualgen vermehrt auftreten können, treffe nur noch für Badestellen am Kyritzer Untersee sowie am Klempowsee bei Wusterhausen zu. Bei allen anderen Badeufern habe es ohnehin nie Probleme mit den Kleinstlebewesen gegeben, bei denen es sich biologisch nicht um Algen, sondern um Bakterien handelt, die die Haut und Schleimhäute reizen sowie bei Verschlucken zu Übelkeit führen können.

Die Wassertemperaturen sind derzeit hoch. Zwischen 25 und 27 Grad Celsius wurde von Dienstag bis Donnerstag an den einzelnen Badeseen gemessen. Die hohen Temperaturen können die Blaulagen-Bildung begünstigen. Mikrobiologische Belastungen durch Fäkal-Bakterien habe es bislang nirgends gegeben. Nur bei solchen Fällen muss erwogen werden, ob das Baden und Schwimmen an einem bestimmten Ufer erlaubt bleibt oder eben doch nicht.